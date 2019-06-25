Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на БайкалВедомости 10:05

«Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд», – сокрушался Иванов. Поэтому рано или поздно придется искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, сказал Иванов.
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Туристам могут ограничить доступ на Байкал из-за ситуации с мусором

RT на русском07:10

Спецпредставитель президента анонсировал ограничение туризма на Байкале

РБК11:00

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Ведомости10:05

Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

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Сергей Иванов призвал ограничить турпоток на Байкал для защиты озера от мусора

Интерфакс07:02

Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

РИА Новости06:58

Спецпредставитель президента по экологии выступил за ограничение туризма на Байкале

ТАСС06:50
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В Минэкономики Грузии прокомментировали падение курса лари

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава не связывает резкое падение курса лари с запретом на авиасообщение со стороны РФ.
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Скончалась актриса Алла Покровская

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Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
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Политика

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Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес

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Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
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В МИД прокомментировали действия США в военно-биологической области

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Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
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Происшествия

Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании

Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео

Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
Обновлено в 11:39
Политика

Кадыров одобрил решение Евкурова об отставке

Обновлено в 07:15
Футбол

«Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию

Главный тренер «Спартак» Олег Кононов взял на сбор в Австрию 29 футболистов, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено вчера в 18:23
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Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485).
Обновлено в 09:15
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ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Просмотр фильмов для взрослых усилил склонность к неэтичному поведению

Специалисты из христианского Университета Бригама Янга (штат Юта, США) провели социальное исследование, в котором изучалось влияние просмотра фильмов категории "для взрослых" на нравственное поведение человека.
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Министр образования Хакасии приписала авторство «Горе от ума» Радищеву

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В Кировской области депутат бросил муляж гранаты в полицейского

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Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
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МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном

Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
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Медведев рассказал, проведёт ли Анюков прощальный матч

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал назначение на пост помощника главного тренера экс-защитника Александра Анюкова.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
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В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк

Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
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Сергей Иванов
Советский и российский государственный, политический и военный деятель. Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.
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