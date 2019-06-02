Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»Вести.Ru 10:30

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо". Накануне он покинул пост наставника футбольной молодежки армейцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игнашевич может возглавить «Торпедо»

Газета.Ru10:07

Игнашевич станет главным тренером «Торпедо»

Sport24.ru09:21

СМИ: Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Советский спорт09:41

СМИ: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Sportbox.RU09:37

СМИ: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Матч ТВ09:37

Игнашевич станет главным тренером московского «Торпедо»

Чемпионат09:47

«Чемпионат»: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Sports.ru10:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Политика

Трамп посоветовал Великобритании не платить за выход из ЕС

Трамп высказался о кандидатах на пост премьер-министра Великобритании, которые заявляли, что Соединенное Королевство должно выйти из ЕС в назначенный срок со сделкой или без нее.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Единоборства

Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено в 13:33
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Происшествия

СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье

Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Подозреваемый в убийстве экс-глава Раменского района объявил об алиби

Обновлено вчера в 19:38
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Происшествия

После взрывов в Дзержинске порядок в городе наводят 2 тыс. человек

Обновлено в 13:59
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено в 14:26
Политика

Соцсети пристыдили Зеленского за ошибки в новом указе

Пользователи социальных сетей обнаружили целый ряд пунктуационных и грамматических ошибок в указе президента Украины Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Пилотов Су-30 ВМС Китая тренировали «экстремальными вводными»

Пилоты истребителей Су-30 в Китае были задействованы в лётных тренировках по ряду "экстремальных вводных".
Обновлено в 12:02
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Авто

Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Теннис

Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Израильские военные показали видео ракетного удара по Сирии

Израильская Армия обороны опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой, по информации военных, запечатлен ракетный удар Израиля по Сирии.
Обновлено в 03:55
Политика

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол

Миодраг Божович намерен продолжить работу в «Крыльях Советов»

Главный тренер самарской футбольной команды «Крылья Советов» Миодраг Божович высказал желание продолжить работу в клубе.
Обновлено в 13:56
Политика

Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине

Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Политика

Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Политика

В Китае пообещали военный ответ на попытки отделить Тайвань

Китайский министр обороны, генерал Вэй Фэнхэ предупредил, что республиканские военнослужащие предпримут «решительные меры», если кто-либо попытается оспорить претензии Пекина в отношении Тайваня и спорных вод в Южно-Китайском море.
Обновлено в 03:06
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Игры

В бесплатном дополнении к платформеру Celeste будет более 100 новых уровней

Создатель Celeste Мэтт Торсон сообщил, что в бесплатном дополнении к игре будет более 100 уровней.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области

Обновлено в 07:12
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное