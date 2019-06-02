Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»Вести.Ru 10:30
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо". Накануне он покинул пост наставника футбольной молодежки армейцев.
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