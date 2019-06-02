Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»Вести.Ru 10:30

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо". Накануне он покинул пост наставника футбольной молодежки армейцев.
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СМИ: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Sportbox.RU09:37

Игнашевич станет главным тренером московского «Торпедо»

Чемпионат09:47

СМИ: Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Советский спорт09:41

Игнашевич может возглавить «Торпедо»

Газета.Ru10:07

СМИ: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Матч ТВ09:37

Игнашевич станет главным тренером «Торпедо»

Sport24.ru09:21

«Чемпионат»: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Sports.ru10:06
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Футбол

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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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