Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»Вести.Ru 10:30

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо". Накануне он покинул пост наставника футбольной молодежки армейцев.
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Игнашевич может возглавить «Торпедо»

Газета.Ru10:07

Игнашевич станет главным тренером «Торпедо»

Sport24.ru09:21

СМИ: Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Советский спорт09:41

СМИ: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Sportbox.RU09:37

СМИ: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Матч ТВ09:37

Игнашевич станет главным тренером московского «Торпедо»

Чемпионат09:47

«Чемпионат»: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Sports.ru10:06
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Общество

Названы самые распространенные нарушения на ЕГЭ

Отмечается, что использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
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Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
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Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта

Группа российских исследователей из Института цитологии и генетики в Новосибирске заявила, что между варикозом и уровнем интеллекта существует связь, о которой ранее не было известно.
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Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в Муроме

Обновлено в 06:28
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Кино

Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»

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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85

85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 03:00
Общество

Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Политика

Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее

Обновлено в 06:15
Гаджеты

Apple может отказаться от iTunes

По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Армия и оружие

Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя

Обновлено вчера в 07:50
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Гаджеты

В Китае сокращают производство смартфонов Huawei

Базирующийся на территории Китая завод Foxconn сокращает производство смартфонов под брендом Huawei.
Обновлено в 06:53
Политика

В Харькове снесли бюст маршала Жукова

Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
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Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Политика

Трамп отрицает, что называл Меган Маркл «противной»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter запись, в которой отрицает, что называл Меган Маркл «противной».
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера

Внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - вышла замуж за своего давнего возлюбленного, французского продюсера Дмитрия Рассама.
Обновлено в 11:30
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В Свердловской области при пожаре в квартире погибли пять человек

Обновлено в 10:46
Общество

30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе

На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:10
Кино

Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане

Известный кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о своих планах снять фильм, посвященный великому монгольскому завоевателю Чингисхану.
Обновлено в 11:33
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Музыка

Леди Гага упала во время выступления

Американская певица Леди Гага едва не упала во время выступления в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 09:15
Футбол

«Челси» объявил об уходе Кэйхилла

"Челси" на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Гэри Кэйхилла . 33-летний англичанин покинет клуб в статусе свободного агента.
Обновлено в 06:51
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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