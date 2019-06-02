Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»Вести.Ru 10:30
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо". Накануне он покинул пост наставника футбольной молодежки армейцев.
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Apple может отказаться от iTunes
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Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
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В Китае сокращают производство смартфонов Huawei
Базирующийся на территории Китая завод Foxconn сокращает производство смартфонов под брендом Huawei.
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Политика
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
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Происшествия
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Политика
Трамп отрицает, что называл Меган Маркл «противной»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter запись, в которой отрицает, что называл Меган Маркл «противной».
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30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе
На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
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Известный кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о своих планах снять фильм, посвященный великому монгольскому завоевателю Чингисхану.
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Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
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Леди Гага упала во время выступления
Американская певица Леди Гага едва не упала во время выступления в Лос-Анджелесе.
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