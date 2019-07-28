Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после поражения от «Нижнего Новгорода» посетовал на низкую реализацию моментов у своих подопечных.

Сергей Игнашевич: «Допустили больше ошибок, чем соперник»

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Финансы Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.

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Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

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