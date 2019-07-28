Футбол
Сергей Игнашевич: «Допустили больше ошибок, чем соперник»Матч ТВ вчера в 14:26
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после поражения от «Нижнего Новгорода» посетовал на низкую реализацию моментов у своих подопечных.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика
Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»
Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка
Власти эвакуируют часть жителей города Байкальск Иркутской области, где осложнилась паводковая ситуация и есть угроза обрушения защитной дамбы, сообщили РИА Новости в администрации города.
Обновлено в 00:54
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Волгоградской области из цистерны вытекла соляная кислота
Около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу из разгерметизировавшейся цистерны на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, угрозы населению нет, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.
Обновлено вчера в 23:59
Наука
Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов
Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено 26 июля в 06:06
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Общество
В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:42
Политика
В ЕС заявили о нарушениях при задержаниях на акции в Москве
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Напомним, что ранее лицензия была отозвана у расположенного в Москве банка "Жилкредит" Читайте также: Центробанк отозвал лицензию у столичного "РАМ Банка"
Обновлено в 01:42
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Общество
Около 1 тыс. человек эвакуировано из-за наводнения в Амурской области
Подтопленными остаются 593 дома в 16 населённых пунктах. 25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС.
Обновлено 27 июля в 02:32
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено 27 июля в 14:36
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47