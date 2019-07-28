Футбол

Сергей Игнашевич: «Допустили больше ошибок, чем соперник»Матч ТВ вчера в 14:26

1 фото
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после поражения от «Нижнего Новгорода» посетовал на низкую реализацию моментов у своих подопечных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игнашевич сможет начать обучение на лицензию Pro только следующим летом

Спорт-Экспресс01:16

Сергей Игнашевич: «Допустили больше ошибок, чем соперник»

Матч ТВвчера в 14:26

Игнашевич станет полноценным тренером «Торпедо» не раньше чем через год

Чемпионатвчера в 23:42

Игнашевич сможет быть полноценным тренером «Торпедо» не раньше чем через год

Sport24.ruвчера в 16:59

Игнашевич: смогу пойти учиться на лицензию Pro только следующим летом

РИА Новости00:45

Сергей Игнашевич: «Допустили больше ошибок, чем соперник»

Sportbox.RUвчера в 14:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика

Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»

Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка

Власти эвакуируют часть жителей города Байкальск Иркутской области, где осложнилась паводковая ситуация и есть угроза обрушения защитной дамбы, сообщили РИА Новости в администрации города.
Обновлено в 00:54
Финансы

Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля

Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Волгоградской области из цистерны вытекла соляная кислота

Около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу из разгерметизировавшейся цистерны на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, угрозы населению нет, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Обновлено вчера в 11:08
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт

Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину

Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек

Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.
Обновлено вчера в 23:59
Наука

Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов

Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено 26 июля в 06:06
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Происшествия

В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой

Обновлено в 01:02
Общество

В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:42
Политика

В ЕС заявили о нарушениях при задержаниях на акции в Москве

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»

Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Напомним, что ранее лицензия была отозвана у расположенного в Москве банка "Жилкредит" Читайте также: Центробанк отозвал лицензию у столичного "РАМ Банка"
Обновлено в 01:42
Энергетика

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Общество

Около 1 тыс. человек эвакуировано из-за наводнения в Амурской области

Подтопленными остаются 593 дома в 16 населённых пунктах. 25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС.
Обновлено 27 июля в 02:32
Происшествия

В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек

Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено 27 июля в 14:36
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
ещё по теме
Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное