Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русском08:01
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Происшествия
СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете в Москве
Следственный комитет России проведёт дополнительную проверку по факту смерти пенсионера в московском супермаркете в феврале 2018 года.
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В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь
«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
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В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Политика
ЦИК Украины обработала более трети протоколов президентских выборов
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
АФК «Система» выплатит в 20 раз меньше дивидендов, чем получит от МТС
Без учета МТС прочие активы "Системы" дали около 6 млрд OIBDA. Фактически за счет дивидендов МТС обслуживается долг "Системы".
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06
Энергетика
Россия значительно опередила США по поставкам СПГ в Европу
В прошлом году страны Европы увеличили чистый импорт СПГ сразу на 6,4%. Показатель достиг 48,9 миллионов тонн благодаря увеличению поставок в Бельгию, в также Нидерланды.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Космос
Российские школьники создали новую технологию передачи данных со спутников
Российские студенты и школьники-финалисты программы "Дежурный по планете" разработали новую технологию передачи данных со спутников, интерес к их наработке проявили компания "Спутникс" и космический центр Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из организаторов программы Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено в 02:55
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Энергетика
Moody’s: Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»
Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что власти Дании вполне могут существенно затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», потребовав провести дополнительную экологическую экспертизу.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения
Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Экономика
«Дочка» ЦБ заработала на картах «Мир» 2,4 млрд рублей
Выручка выросла на 50% до 11,6 млрд руб. НСПК выполняет две основные функции: оператор национальной системы "Мир" и обработчик российского трафика международных платежных систем.
Обновлено в 13:34
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Из-за чего на самом деле умерла Началова, рассказали ее врачи
Из-за критического снижения веса врачи грозили Юлии бесплодием, после чего певица перешла на курс лечения, а затем расторгла брак с Ланским, который уже после смерти Началовой утверждал, что слова о его причастности к анорексии экс-супруги являются недостоверными.
Обновлено в 14:06
Интернет
Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android
Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.
Обновлено в 03:29
Политика
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09