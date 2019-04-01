Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Дмитрий Кобылкин
Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте
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RT на русском08:01

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Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначили гендиректором «Росгеологии»

РБК08:30

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

ТАСС08:27

Гендиректором Росгеологии назначен Сергей Горьков

Агентство нефтегазовой информации08:04

Сергей Горьков возглавил «Росгеологию»

Коммерсантъ08:11

Главой «Росгеологии» назначен Сергей Горьков

RT на русском08:01

Экс-руководитель ВЭБа Сергей Горьков назначен гендиректором «Росгеологии»

Ведомости08:00

Сергей Горьков возглавил «Росгеологию»

Интерфакс08:16
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Армия и оружие

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Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
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«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
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Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
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Космос

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Российские студенты и школьники-финалисты программы "Дежурный по планете" разработали новую технологию передачи данных со спутников, интерес к их наработке проявили компания "Спутникс" и космический центр Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из организаторов программы Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
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Сергей Николаевич Горьков
Российский управленец, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Председатель «Внешэкономбанка», заместитель председателя правления «Сбербанка».
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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