Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27

с чего всё началось

Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Происшествия При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

Происшествия СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Общество Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка» В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.

Футбол Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты По информации источника, игроки решили бойкотировать командные занятия в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки платежей.

Общество Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.

Происшествия В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.

Армия и оружие Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Происшествия На северо-западе Москвы загорелись гаражи Дым от горящих гаражей на северо-западе Москвы сносит на платформу станции "Панфиловская" Московского центрального кольца, общая площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Финансы Рубль перешел к снижению, евро протестировал отметку в 74 рубля Курс рубля во второй половине дня перешел к снижению, причем сильнее падает к евро, чем к доллару, европейская валюта в моменте впервые с 18 марта поднялась выше отметки в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.

Футбол Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Политика Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Происшествия Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.

Общество В Москве откроют двадцать новых необычных площадок для свадеб Два десятка необычных площадок для проведения свадеб и торжественной регистрации брака откроют в Москве 4 мая 2019 года.

Авто Lamborghini отозвала претензии к Aurus Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.

Футбол На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».

Футбол Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.

Общество Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Хоккей СКА — ЦСКА 1:1 (2-й перерыв) Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против московского ЦСКА.