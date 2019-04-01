Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русском08:01
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Политика
Бывший премьер Турции объявил о победе на выборах мэра Стамбула
Обновлено вчера в 17:40
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года
Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Происшествия
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Общество
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Футбол
Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты
По информации источника, игроки решили бойкотировать командные занятия в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки платежей.
Обновлено в 13:30
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки
В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Происшествия
На северо-западе Москвы загорелись гаражи
Дым от горящих гаражей на северо-западе Москвы сносит на платформу станции "Панфиловская" Московского центрального кольца, общая площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:53
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ жив и здоров. Мы все гребем в одной лодке»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о своем положении в преддверии игры с «Удинезе».
Обновлено в 10:56
Финансы
Рубль перешел к снижению, евро протестировал отметку в 74 рубля
Курс рубля во второй половине дня перешел к снижению, причем сильнее падает к евро, чем к доллару, европейская валюта в моменте впервые с 18 марта поднялась выше отметки в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 08:51
Футбол
Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ
В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.
Обновлено в 10:23
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Общество
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Общество
В Москве откроют двадцать новых необычных площадок для свадеб
Два десятка необычных площадок для проведения свадеб и торжественной регистрации брака откроют в Москве 4 мая 2019 года.
Обновлено в 12:56
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Футбол
На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона
На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».
Обновлено в 12:41
Футбол
Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.
Обновлено в 12:54
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Хоккей
СКА — ЦСКА 1:1 (2-й перерыв)
Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против московского ЦСКА.
Обновлено в 11:41
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
"Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.
Обновлено в 12:40