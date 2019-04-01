Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Дмитрий Кобылкин
Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте
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Сергей Горьков возглавил «Росгеологию»

Коммерсантъ08:11

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Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначили гендиректором «Росгеологии»

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Ведомости08:00

Гендиректором Росгеологии назначен Сергей Горьков

Агентство нефтегазовой информации08:04
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Спорт

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Политика

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Сергей Николаевич Горьков
Российский управленец, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Председатель «Внешэкономбанка», заместитель председателя правления «Сбербанка».
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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