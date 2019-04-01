Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русском08:01
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Интернет
В Gmail появилась отправка писем по расписанию
Пользователям веб-версии Gmail открыли возможность запланировать отправку письма на более позднее время.
Обновлено в 11:47
Технологии
Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых
Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками
На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 10:58
Политика
Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов
Обновлено в 15:39
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Задержан ректор РГУ имени Есенина
Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
Обновлено в 10:13
Политика
После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко
После обработки 94,4% голосов разрыв между действующим президентом Украины Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко сократился, свидетельствуют данные ЦИК Украины.
Обновлено в 14:46
Транспорт
Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления
Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55
Общество
На благоустройство Солнечной улицы в Сосновом Бору потратят 39 миллионов рублей
Всего же на благоустройство Солнечной будет выделено 39 миллионов рублей: 4 млн — из местного бюджета, 12,3 млн — из федерального и 22,7 млн из областного бюджета.
Обновлено в 13:56
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Футбол
Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»
Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе
В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
Обновлено в 14:50
Футбол
Педро Роша: «Не чувствую себя счастливым»
"Спартак" всегда играет в нападении, прессингует соперника.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко через суд делит квартиру с родным отцом
Королева посетовала, что она воспитывает ребенка одна, не работает, и не получает никакой помощи от родного отца.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Мама Анастасии не одобрила брак дочери с Юлианом
Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мама певицы не благословила брак дочери.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35