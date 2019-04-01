Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русском08:01
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Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Обновлено в 01:39
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Спорт
Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР
Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
Обновлено в 08:15
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Авто
УАЗ выпустит бюджетный аналог Land Cruiser Prado в 2020 году
Ульяновский автозавод в 2020 году наладит производство «Русского Прадо» — бюджетного аналога японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 08:48
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Общество
Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц
Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Политика
Партия Эрдогана потерпела поражение на муниципальных выборах в Анкаре
Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 16 лет потерпела поражение в столице.
Обновлено в 00:28
Общество
Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных
Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.
Обновлено в 08:40
Экономика
«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
Обновлено в 08:09
Экономика
Счётная палата выявила новую схему мошенничества при уплате НДС
«Появилась новая схема — так называемый «массовый подписант», когда один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков», — сообщают в Счетной палате.
Обновлено в 06:26
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Экономика
Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru
Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 08:10
Политика
РФ и Беларусь подписали закон о ратификации протокола в нефтяной сфере
Ратификационные процедуры по протоколу о внесении изменений в соглашение между правительствами Союзного государства от 12 января 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов завершены в российской столице.
Обновлено в 08:45
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек
По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz.
Обновлено в 09:11
Футбол
Погба: «Все мечтают попасть в „Реал“, но я счастлив в МЮ»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о том, что он несчастлив в английском клубе и хочет перейти в "Реал".
Обновлено в 06:49
Политика
ЦИК Украины: Зеленский обходит соперников в первом туре выборов
Обновлено вчера в 16:11
Футбол
Папа Римский призвал не сравнивать Месси с Богом
Папа Римский Франциск назвал кощунством тот факт, что футбольные болельщики называют аргентинского нападающего Лионеля Месси Богом.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов
В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года
Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин встретится с зарубежными коллегами на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии, а также премьерами Швеции и Норвегии.
Обновлено в 08:44
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57