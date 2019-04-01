Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27

с чего всё началось

Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

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Происшествия В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.

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