Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Дмитрий Кобылкин
Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте
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RT на русском08:01

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Сергей Горьков возглавил «Росгеологию»

Коммерсантъ08:11

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

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Сергей Горьков возглавил «Росгеологию»

Интерфакс08:16

Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначили гендиректором «Росгеологии»

РБК08:30

Главой «Росгеологии» назначен Сергей Горьков

RT на русском08:01

Экс-руководитель ВЭБа Сергей Горьков назначен гендиректором «Росгеологии»

Ведомости08:00

Гендиректором Росгеологии назначен Сергей Горьков

Агентство нефтегазовой информации08:04
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 15:47
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Обновлено вчера в 23:25
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Политика

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Политика

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Экономика

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
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Здоровье

Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.
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Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
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Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева

Обновлено в 09:04
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
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Кино

Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Обновлено в 04:53
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

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Происшествия

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При ремонте в одной из квартир рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
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В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

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В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
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Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
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Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
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Беглов: 110 поликлиник Петербурга станут «бережливыми»

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Вечером 1 апреля на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля.
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Экономика

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Обновлено в 08:09
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

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Российский управленец, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Председатель «Внешэкономбанка», заместитель председателя правления «Сбербанка».
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
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Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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