Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС вчера в 08:27

с чего всё началось

Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

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Политика Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.

Политика Полтавская область Украины первой закончила подсчет голосов Полтавская область Украины стала первой, где обработали 100% протоколов на выборах президента Украины 2019 в первом туре, сообщается на сайте ЦИК.

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