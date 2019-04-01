Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС вчера в 08:27
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН вчера в 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русскомвчера в 08:01
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Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
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Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
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Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
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Полтавская область Украины первой закончила подсчет голосов
Полтавская область Украины стала первой, где обработали 100% протоколов на выборах президента Украины 2019 в первом туре, сообщается на сайте ЦИК.
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«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
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В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.
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В Германии закрылась последняя норковая ферма
В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Экономика
В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева
Завтра, 2 апреля, в Перми ждут председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
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Армия и оружие
Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух
Обновлено вчера в 13:26
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
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Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
Обновлено в 00:54
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
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Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе
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Музыка
Мик Джаггер перенесет операцию на сердце
Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.
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Израильский миллиардер «купит» Мадонну за $1 млн на Евровидение
Легендарная американская поп-исполнительница Мадонна получит за выступление на ближайшем "Евровидении" в Тель-Авиве гонорар в размере $1 млн, сообщает YNet.
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Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit
Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
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Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
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Хоккей
Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Финансы
Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года
Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.
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Британская компания ищет путешествующего «директора по вкусу»
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Обновлено в 00:46
Политика
США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море
Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
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Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
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