Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС вчера в 08:27

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Дмитрий Кобылкин
Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН вчера в 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте
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Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначили гендиректором «Росгеологии»

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Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

ТАССвчера в 08:27

Экс-руководитель ВЭБа Сергей Горьков назначен гендиректором «Росгеологии»

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Коммерсантъвчера в 08:11

Главой «Росгеологии» назначен Сергей Горьков

RT на русскомвчера в 08:01

Сергей Горьков возглавил «Росгеологию»

Интерфаксвчера в 08:16

Гендиректором Росгеологии назначен Сергей Горьков

Агентство нефтегазовой информациивчера в 08:04
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Политика

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Обновлено вчера в 14:41
Политика

Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин

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Обновлено в 01:00
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Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы

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Легендарная американская поп-исполнительница Мадонна получит за выступление на ближайшем "Евровидении" в Тель-Авиве гонорар в размере $1 млн, сообщает YNet.
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Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
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В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
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Российский управленец, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Председатель «Внешэкономбанка», заместитель председателя правления «Сбербанка».
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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