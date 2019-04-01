Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС вчера в 08:27

с чего всё началось

Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.

Общество Названы самые высокооплачиваемые профессии в России Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Недвижимость Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».

Происшествия WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Происшествия Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.

Энергетика Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2» Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Футбол Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.

Экономика Минфин предложил увеличить НДС на напитки с сахаром Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков.

Футбол Вадим Евсеев: «Задачей было поднять боевой дух» Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что его первостепенной задачей перед матчем с ЦСКА было поднять дух команды.

Политика Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.

Политика Британские депутаты вновь отвергли все альтернативы сделке по Brexit Депутаты Палаты общин парламента Великобритании снова отвергли все альтернативы не получившему одобрения проекту соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Происшествия NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.

Футбол Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее» Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в эфире "Россия 24" высказался относительно разногласий в трансферной политике клуба между бывшим президентом "Локо" Ильёй Геркусом и главным тренером Юрием Сёминым, а также рассказал о планах "железнодорожников" на следующий сезон.

Космос Выброс метана на Марсе подтвердили данные станции Mars Express На Марсе нашли органику и подтвердили сезонные колебания метана в атмосфере, так что теперь в поисках марсианской жизни придется копать глубже Ученые также смоделировали разные сценарии появления метана в окрестностях кратера и сопоставили их между собой.

Космос Космонавтам на МКС устроят «вечный май» Новые светильники, которые имитируют земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле «Рассвет» на Международной космической станции.

Экономика Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.

Политика Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.