Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС вчера в 08:27
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН вчера в 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русскомвчера в 08:01
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Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Недвижимость
Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов
В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков
Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Касилья – о сыне Зидана: «Лука попадет в число лучших вратарей мира»
Вратарь «Лидса», ранее выступавший в составе мадридского «Реала», Кико Касилья пожелал удачи Луке Зидану.
Обновлено в 00:31
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Два фрегата НАТО зашли в порт Одессы
Обновлено вчера в 07:30
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Минфин предложил увеличить НДС на напитки с сахаром
Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 06:17
Футбол
Вадим Евсеев: «Задачей было поднять боевой дух»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что его первостепенной задачей перед матчем с ЦСКА было поднять дух команды.
Обновлено в 00:29
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:16
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Британские депутаты вновь отвергли все альтернативы сделке по Brexit
Депутаты Палаты общин парламента Великобритании снова отвергли все альтернативы не получившему одобрения проекту соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в эфире "Россия 24" высказался относительно разногласий в трансферной политике клуба между бывшим президентом "Локо" Ильёй Геркусом и главным тренером Юрием Сёминым, а также рассказал о планах "железнодорожников" на следующий сезон.
Обновлено вчера в 20:18
Космос
Выброс метана на Марсе подтвердили данные станции Mars Express
На Марсе нашли органику и подтвердили сезонные колебания метана в атмосфере, так что теперь в поисках марсианской жизни придется копать глубже Ученые также смоделировали разные сценарии появления метана в окрестностях кратера и сопоставили их между собой.
Обновлено вчера в 12:59
Космос
Космонавтам на МКС устроят «вечный май»
Новые светильники, которые имитируют земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле «Рассвет» на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 20:58
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено вчера в 20:08
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Авто
УАЗ выпустит «Русский Prado» за полтора миллиона рублей
Новинку уже прозвали "Русским Prado". Стоимость такой машины составит 1,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»
Обновлено вчера в 11:52