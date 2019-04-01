Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27

с чего всё началось

Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.

Происшествия Задержан ректор РГУ имени Есенина Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.

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Происшествия Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.

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Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

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Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".

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Политика «Обещает расправу в случае своей победы». Почему Порошенко уверен в успехе Французская газета Le Monde считает Порошенко "уходящим президентом", который "расплачивается за естественный моральный износ власти и повторяющиеся коррупционные скандалы".

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Энергетика Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2» Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.

Происшествия Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона 24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.