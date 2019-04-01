Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русском08:01
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Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Происшествия
Задержан ректор РГУ имени Есенина
Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
Обновлено в 10:13
Политика
Умер легендарный конструктор Николай Макаровец
В Туле 31 марта после долгой болезни скончался знаменитый разработчик систем залпового огня, герой России Николай Макаровец.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины
Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Технологии
Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе
Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев
В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.
Обновлено в 09:47
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Наука
Злоупотребление алкоголем и табаком связали с внешним локусом контроля подростков
Британские исследователи проанализировали данные о более 4,5 тысяче подростков и выяснили, что более внешний локус контроля в 16 лет связан с потреблением алкоголя и табака в 17 лет и 21 год.
Обновлено в 08:38
Интернет
Apple не удалось договориться об открытии фирменного магазина в Израиле
Компания Apple рассматривала возможность открытия магазина не только в самом высоком израильском здании, но и в других местах — на бульваре Ротшильдов в Тель-Авиве и в торговом центре Malcha в Иерусалиме.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Тимошенко догоняет Порошенко на выборах президента Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко по итогам обработки 80, 2% голосов после первого тура выборов президента Украины уменьшает отрыв от действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено в 08:24
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Культура
Медведев поздравил Познера с 85-летием
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:38
Экономика
Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков
Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 10:31
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Политика
«Обещает расправу в случае своей победы». Почему Порошенко уверен в успехе
Французская газета Le Monde считает Порошенко "уходящим президентом", который "расплачивается за естественный моральный износ власти и повторяющиеся коррупционные скандалы".
Обновлено в 09:30
Общество
Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей
Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика
Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине
Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине.
Обновлено в 03:06
Общество
Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио
В Мадриде в возрасте 91 года умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона
24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.
Обновлено в 10:26
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт
Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27