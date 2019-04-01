Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Дмитрий Кобылкин
Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте
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RT на русском08:01

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Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначили гендиректором «Росгеологии»

РБК08:30

Сергей Горьков возглавил «Росгеологию»

Интерфакс08:16

Гендиректором Росгеологии назначен Сергей Горьков

Агентство нефтегазовой информации08:04

Биография Сергея Горькова

ТАСС09:06

Главой «Росгеологии» назначен Сергей Горьков

RT на русском08:01

Экс-руководитель ВЭБа Сергей Горьков назначен гендиректором «Росгеологии»

Ведомости08:00

Сергей Горьков возглавил «Росгеологию»

Коммерсантъ08:11
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Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

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В Туле 31 марта после долгой болезни скончался знаменитый разработчик систем залпового огня, герой России Николай Макаровец.
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Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев

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С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому

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Происшествия

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Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
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Жена Новосельцева предполагает, что муж пытается её спровоцировать

Обновлено в 09:40
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Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
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Британские исследователи проанализировали данные о более 4,5 тысяче подростков и выяснили, что более внешний локус контроля в 16 лет связан с потреблением алкоголя и табака в 17 лет и 21 год.
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Интернет

Apple не удалось договориться об открытии фирменного магазина в Израиле

Компания Apple рассматривала возможность открытия магазина не только в самом высоком израильском здании, но и в других местах — на бульваре Ротшильдов в Тель-Авиве и в торговом центре Malcha в Иерусалиме.
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Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие

На юге России начались масштабные учения

Обновлено вчера в 23:04
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Тимошенко догоняет Порошенко на выборах президента Украины

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Обновлено в 08:24
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
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Медведев поздравил Познера с 85-летием

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
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Экономика

Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков

Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.
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Экономика

На соки с сахаром могут поднять НДС

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Политика

«Обещает расправу в случае своей победы». Почему Порошенко уверен в успехе

Французская газета Le Monde считает Порошенко "уходящим президентом", который "расплачивается за естественный моральный износ власти и повторяющиеся коррупционные скандалы".
Обновлено в 09:30
Общество

Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей

Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
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Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине.
Обновлено в 03:06
Общество

Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

В Мадриде в возрасте 91 года умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 09:38
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона

24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.
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Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт

Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
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Сергей Николаевич Горьков
Российский управленец, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Председатель «Внешэкономбанка», заместитель председателя правления «Сбербанка».
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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