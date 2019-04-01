Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русском08:01
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Футбол
«Анжи» не принял отставку Адиева
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме
Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
Политика
В штабе Порошенко показали итоги собственного подсчета голосов
По полученной информации, представители штаба действующего главы государства Петра Порошенко, принявшего участие в первом туре избирательной кампании, сообщили, что по их данным глава государства набирает 16,2% голосов, уступая лидеру гонки шоумену Владимиру Зеленскому, за которого отдали свои голоса 29,8%.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу
В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено в 08:25
Экономика
«Газпром» назначил новых зампредов правления
"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
Обновлено в 09:15
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Культура
В ОАЭ пропала картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира»
Как сообщает The New York Times, сотрудники Лувра в Париже и его филиала в Объединённых Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира».
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского
Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Экономика
Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей
Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Финансы
ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса»
Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую.
Обновлено в 04:50
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Происшествия
При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии
Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.
Обновлено в 08:54
Кино
Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»
Обновлено в 04:38
Происшествия
ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова
Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
Обновлено в 07:10
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Самолет погибшей совладелицы S7 оказался проблемным
Бизнес-джет Epic, при крушении которого погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, уже совершал аварийную посадку несколько лет назад.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Бузовой стало плохо после концерта
Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:17
Космос
Ученые раскрыли секреты климата на Марсе
Обновлено в 03:51
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Москве нашли брошенного в квартире ребенка
В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.
Обновлено в 08:31
Игры
Клавиатура и мышь Razer для Xbox One поступили в продажу
Razer утверждает, что ресурс кнопок клавиатуры составляет 80 миллионов нажатий, мыши — 50 миллионов.
Обновлено в 05:51
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
В ФРГ пока не установили личности погибших в крушении самолета
В генконсульстве России в Бонне заявили, что личности погибших в результате крушения самолета около аэропорта Франкфурт-Эгельсбах пока не установлены.
Обновлено в 08:13