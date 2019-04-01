Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Дмитрий Кобылкин
Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте
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RT на русском08:01

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Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначили гендиректором «Росгеологии»

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Интерфакс08:16

Гендиректором Росгеологии назначен Сергей Горьков

Агентство нефтегазовой информации08:04

Биография Сергея Горькова

ТАСС09:06

Главой «Росгеологии» назначен Сергей Горьков

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Экс-руководитель ВЭБа Сергей Горьков назначен гендиректором «Росгеологии»

Ведомости08:00

Сергей Горьков возглавил «Росгеологию»

Коммерсантъ08:11
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«Анжи» не принял отставку Адиева

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
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По полученной информации, представители штаба действующего главы государства Петра Порошенко, принявшего участие в первом туре избирательной кампании, сообщили, что по их данным глава государства набирает 16,2% голосов, уступая лидеру гонки шоумену Владимиру Зеленскому, за которого отдали свои голоса 29,8%.
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Энергетика

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"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
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С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому

Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
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Культура

В ОАЭ пропала картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

Как сообщает The New York Times, сотрудники Лувра в Париже и его филиала в Объединённых Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира».
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Экономика

Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
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Шоу-бизнес

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Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
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Обновлено в 04:50
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В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Происшествия

При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии

Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.
Обновлено в 08:54
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Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»

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Происшествия

ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова

Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
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Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
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Самолет погибшей совладелицы S7 оказался проблемным

Бизнес-джет Epic, при крушении которого погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, уже совершал аварийную посадку несколько лет назад.
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Шоу-бизнес

Бузовой стало плохо после концерта

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:17
Политика

Карта Украины без Крыма украсила избирательный участок в Киеве

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Космос

Ученые раскрыли секреты климата на Марсе

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Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани

Обновлено в 08:51
Происшествия

В Москве нашли брошенного в квартире ребенка

В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.
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Игры

Клавиатура и мышь Razer для Xbox One поступили в продажу

Razer утверждает, что ресурс кнопок клавиатуры составляет 80 миллионов нажатий, мыши — 50 миллионов.
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Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
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Политика

«Придется стрелять». Сторонники Порошенко призывают к революции

Обновлено в 05:44
Происшествия

В ФРГ пока не установили личности погибших в крушении самолета

В генконсульстве России в Бонне заявили, что личности погибших в результате крушения самолета около аэропорта Франкфурт-Эгельсбах пока не установлены.
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Сергей Николаевич Горьков
Российский управленец, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Председатель «Внешэкономбанка», заместитель председателя правления «Сбербанка».
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Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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