Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»ТАСС 08:27

с чего всё началось

Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

Футбол «Анжи» не принял отставку Адиева Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.

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Финансы ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса» Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую.

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