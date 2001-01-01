Недвижимость

Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок
Коммерсантъ
16:58

Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.
Коммерсантъ16:58

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Ginza Project может продать «Даниловский рынок» за 2 млрд рублей

Моллы.Ru23:14

Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок

Коммерсантъ16:58
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Недвижимость

Как концу года в Петербурге изменился спрос на новое жилье. Репортаж

Около двух с половиной миллионов квадратных метров новых жилых площадей введут в эксплуатацию по итогам уходящего года.
Обновлено в 07:27
Недвижимость

Инвестор из Гонконга построит новый микрорайон во Владивостоке

Обновлено в 19:35
Недвижимость

В США стабилизировались ставки по ипотеке

Ставки ипотечного кредитования в США за прошедшую неделю не изменились после сильнейшего за 4 года падения неделей ранее.
Обновлено 30 ноября в 04:51
Недвижимость

Новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5%

За девять месяцев 2018 года новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5%. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум» (участник партнерской сети CBRE), уточнив, что средняя стоимость кв. метра жилья выросла на 4,5% до 224 тыс. рублей.
Обновлено 30 ноября в 05:10
Недвижимость

Стоимость выкупа омутнинской земли выросла в шесть раз

Согласно документу, собственники жилых, дачных, садовых домов, гаражей, овощных кладовок могли приобрести земельные участки за 10 процентов кадастровой стоимости.
Обновлено вчера в 02:06
Недвижимость

В Подмосковье крупные бизнес-объекты принесут бюджету 6 млрд рублей

В Подмосковье крупные бизнес-объекты после уплаты налогов принесут краевому бюджету 6 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 19:33
Недвижимость

Петербург подорожал. Стоимость квартир в городе поднялась на 5,9%

Суммарное увеличение кадастровой стоимости по всем помещениям и земле составило лишь 1%, что меньше, чем инфляция за период переоценки.
Обновлено в 22:36
Недвижимость

Риелторы прогнозируют рост ипотечных ставок на 0,5%

До конца декабря 2018 года рост ипотечных ставок может составить 0,25-0,5%. Эксперты связывают возможное увеличение ставок по жилищным кредитам с планом повышения ключевой ставки Центральным банком РФ.
Обновлено в 07:04
Недвижимость

Челябинвестбанк проводит акцию по ипотеке

В случае если процедура перерегистрации не была проведена в течение 90 дней с момента выдачи кредита, надбавка составит 2 п. п. Акция действует до 20 января 2019 года.
Обновлено 30 ноября в 05:45
Недвижимость

ТРЦ «Галерея» заставил квартиры в центре заметно подорожать

Аналитики подсчитали, как изменились цены на квартиры, расположенные в радиусе 500 м от популярных торговых центров в Новосибирске.
Обновлено 30 ноября в 04:48
Недвижимость

Тренды рынка складской недвижимости в регионах РФ от Knight Frank

По предварительным итогам 2018 года, общий объем предложения на рынке складской недвижимости России составил около 24,9 млн кв. м, из которых 57% или 14,2 млн. кв. м расположены в Московском регионе, 13% или 3,3 млн кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные 30% или 7,4 млн кв. м – в регионах России.
Обновлено 30 ноября в 04:55
Недвижимость

Северяне всё охотнее берут ипотеку в цифровом пространстве

Спрос на ипотеку у жителей области существенно вырос.
Обновлено 30 ноября в 08:19
Недвижимость

Челябинск стал третьим городом страны – участником акции Сбербанка

Воспользоваться акцией могут клиенты, кто уже выбрал квартиру и получил одобрение кредита, а также планирующие приобрести недвижимость с помощью ипотеки до конца года.
Обновлено 30 ноября в 04:50
Недвижимость

В правительстве не знают, откуда у главы Пенсионного фонда квартира за полмиллиарда

Недавно выяснилось, что у главы ПФР Антона Дроздова есть квартира за полмиллиарда рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:03
Недвижимость

Сколько можно заработать на недвижимости в Центральной Европе

Недвижимость в Центральной Европе остается стабильным и безопасным активом, несмотря на политические, демографические и технологические изменения в мире.
Обновлено 29 ноября в 23:31
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Сергей Эдуардович Гордеев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, в 2007-2010 годах - представитель в Совете Федерации от администрации Пермского края. Президент и основной акционер строительной корпорации ПИК.
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Даниловский рынок
Продуктовый рынок в Даниловском районе Москвы. Расположен между Самаринской, 2-й Самаринской, Мытной улицами и улицей Серпуховский Вал. Основан в 1963 году на месте торговой площади, существовавшей с XIII века. Современное здание было построено в 1986-м. После реконструкции в 2010-е годы рынок преобразован в многофункциональное городское пространство, объединяющее торговые ряды, магазины, кафе, рестораны и площадки для культурных мероприятий.
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