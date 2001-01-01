Недвижимость
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.
Коммерсантъ16:58
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:53, Ашберн
Недвижимость
Как концу года в Петербурге изменился спрос на новое жилье. Репортаж
Около двух с половиной миллионов квадратных метров новых жилых площадей введут в эксплуатацию по итогам уходящего года.
Обновлено в 07:27
Недвижимость
Инвестор из Гонконга построит новый микрорайон во Владивостоке
Обновлено в 19:35
Недвижимость
В США стабилизировались ставки по ипотеке
Ставки ипотечного кредитования в США за прошедшую неделю не изменились после сильнейшего за 4 года падения неделей ранее.
Обновлено 30 ноября в 04:51
Недвижимость
Новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5%
За девять месяцев 2018 года новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5%. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум» (участник партнерской сети CBRE), уточнив, что средняя стоимость кв. метра жилья выросла на 4,5% до 224 тыс. рублей.
Обновлено 30 ноября в 05:10
Недвижимость
Стоимость выкупа омутнинской земли выросла в шесть раз
Согласно документу, собственники жилых, дачных, садовых домов, гаражей, овощных кладовок могли приобрести земельные участки за 10 процентов кадастровой стоимости.
Обновлено вчера в 02:06
Недвижимость
В Подмосковье крупные бизнес-объекты принесут бюджету 6 млрд рублей
В Подмосковье крупные бизнес-объекты после уплаты налогов принесут краевому бюджету 6 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 19:33
Недвижимость
Петербург подорожал. Стоимость квартир в городе поднялась на 5,9%
Суммарное увеличение кадастровой стоимости по всем помещениям и земле составило лишь 1%, что меньше, чем инфляция за период переоценки.
Обновлено в 22:36
Недвижимость
Риелторы прогнозируют рост ипотечных ставок на 0,5%
До конца декабря 2018 года рост ипотечных ставок может составить 0,25-0,5%. Эксперты связывают возможное увеличение ставок по жилищным кредитам с планом повышения ключевой ставки Центральным банком РФ.
Обновлено в 07:04
Недвижимость
Челябинвестбанк проводит акцию по ипотеке
В случае если процедура перерегистрации не была проведена в течение 90 дней с момента выдачи кредита, надбавка составит 2 п. п. Акция действует до 20 января 2019 года.
Обновлено 30 ноября в 05:45
Недвижимость
ТРЦ «Галерея» заставил квартиры в центре заметно подорожать
Аналитики подсчитали, как изменились цены на квартиры, расположенные в радиусе 500 м от популярных торговых центров в Новосибирске.
Обновлено 30 ноября в 04:48
Недвижимость
Тренды рынка складской недвижимости в регионах РФ от Knight Frank
По предварительным итогам 2018 года, общий объем предложения на рынке складской недвижимости России составил около 24,9 млн кв. м, из которых 57% или 14,2 млн. кв. м расположены в Московском регионе, 13% или 3,3 млн кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные 30% или 7,4 млн кв. м – в регионах России.
Обновлено 30 ноября в 04:55
Недвижимость
Северяне всё охотнее берут ипотеку в цифровом пространстве
Спрос на ипотеку у жителей области существенно вырос.
Обновлено 30 ноября в 08:19
Недвижимость
Челябинск стал третьим городом страны – участником акции Сбербанка
Воспользоваться акцией могут клиенты, кто уже выбрал квартиру и получил одобрение кредита, а также планирующие приобрести недвижимость с помощью ипотеки до конца года.
Обновлено 30 ноября в 04:50
Недвижимость
В правительстве не знают, откуда у главы Пенсионного фонда квартира за полмиллиарда
Недавно выяснилось, что у главы ПФР Антона Дроздова есть квартира за полмиллиарда рублей.
Обновлено 30 ноября в 07:03
Недвижимость
Сколько можно заработать на недвижимости в Центральной Европе
Недвижимость в Центральной Европе остается стабильным и безопасным активом, несмотря на политические, демографические и технологические изменения в мире.
Обновлено 29 ноября в 23:31