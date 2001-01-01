Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.

Недвижимость Недвижимость Как концу года в Петербурге изменился спрос на новое жилье. Репортаж Около двух с половиной миллионов квадратных метров новых жилых площадей введут в эксплуатацию по итогам уходящего года.

Недвижимость Недвижимость Инвестор из Гонконга построит новый микрорайон во Владивостоке

Недвижимость Недвижимость В США стабилизировались ставки по ипотеке Ставки ипотечного кредитования в США за прошедшую неделю не изменились после сильнейшего за 4 года падения неделей ранее.

Недвижимость Недвижимость Новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5% За девять месяцев 2018 года новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5%. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум» (участник партнерской сети CBRE), уточнив, что средняя стоимость кв. метра жилья выросла на 4,5% до 224 тыс. рублей.

Недвижимость Недвижимость Стоимость выкупа омутнинской земли выросла в шесть раз Согласно документу, собственники жилых, дачных, садовых домов, гаражей, овощных кладовок могли приобрести земельные участки за 10 процентов кадастровой стоимости.

Недвижимость Недвижимость В Подмосковье крупные бизнес-объекты принесут бюджету 6 млрд рублей В Подмосковье крупные бизнес-объекты после уплаты налогов принесут краевому бюджету 6 млрд рублей.

Недвижимость Недвижимость Петербург подорожал. Стоимость квартир в городе поднялась на 5,9% Суммарное увеличение кадастровой стоимости по всем помещениям и земле составило лишь 1%, что меньше, чем инфляция за период переоценки.

Недвижимость Недвижимость Риелторы прогнозируют рост ипотечных ставок на 0,5% До конца декабря 2018 года рост ипотечных ставок может составить 0,25-0,5%. Эксперты связывают возможное увеличение ставок по жилищным кредитам с планом повышения ключевой ставки Центральным банком РФ.

Недвижимость Недвижимость Челябинвестбанк проводит акцию по ипотеке В случае если процедура перерегистрации не была проведена в течение 90 дней с момента выдачи кредита, надбавка составит 2 п. п. Акция действует до 20 января 2019 года.

Недвижимость Недвижимость ТРЦ «Галерея» заставил квартиры в центре заметно подорожать Аналитики подсчитали, как изменились цены на квартиры, расположенные в радиусе 500 м от популярных торговых центров в Новосибирске.

Недвижимость Недвижимость Тренды рынка складской недвижимости в регионах РФ от Knight Frank По предварительным итогам 2018 года, общий объем предложения на рынке складской недвижимости России составил около 24,9 млн кв. м, из которых 57% или 14,2 млн. кв. м расположены в Московском регионе, 13% или 3,3 млн кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные 30% или 7,4 млн кв. м – в регионах России.

Недвижимость Недвижимость Северяне всё охотнее берут ипотеку в цифровом пространстве Спрос на ипотеку у жителей области существенно вырос.

Недвижимость Недвижимость Челябинск стал третьим городом страны – участником акции Сбербанка Воспользоваться акцией могут клиенты, кто уже выбрал квартиру и получил одобрение кредита, а также планирующие приобрести недвижимость с помощью ипотеки до конца года.

Недвижимость Недвижимость В правительстве не знают, откуда у главы Пенсионного фонда квартира за полмиллиарда Недавно выяснилось, что у главы ПФР Антона Дроздова есть квартира за полмиллиарда рублей.