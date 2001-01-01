Недвижимость
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.
Коммерсантъ16:58
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Недвижимость
Как концу года в Петербурге изменился спрос на новое жилье. Репортаж
Около двух с половиной миллионов квадратных метров новых жилых площадей введут в эксплуатацию по итогам уходящего года.
Обновлено в 07:27
Недвижимость
В США стабилизировались ставки по ипотеке
Ставки ипотечного кредитования в США за прошедшую неделю не изменились после сильнейшего за 4 года падения неделей ранее.
Обновлено 30 ноября в 04:51
Недвижимость
Депутаты держат на контроле темпы строительства на Камчатке
Комитет по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого парламента под руководством Бориса Чуева на очередном заседании заслушал информацию о строительстве жилья и социальных объектов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в региональном Заксобрании.
Обновлено 29 ноября в 21:39
Недвижимость
Новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5%
За девять месяцев 2018 года новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5%. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум» (участник партнерской сети CBRE), уточнив, что средняя стоимость кв. метра жилья выросла на 4,5% до 224 тыс. рублей.
Обновлено 30 ноября в 05:10
Недвижимость
Квартиру в доме рядом с Кремлем продают за более чем 1 млрд рублей
Средний чек покупки недвижимости в самых близких к Кремлю зданиях превышает 292 миллиона рублей (квартиры) и 113 миллионов рублей (апартаменты).
Обновлено 30 ноября в 05:55
Недвижимость
В ЕАО стоимость частных домов упала на 2%
Самые дешевые дома продаются в Кемеровской области: в среднем 1,7 млн рублей.
Обновлено 29 ноября в 09:22
Недвижимость
Поколение Y предпочитает студии с отделкой
Эксперты отмечают, что особым спросом у миллениалов пользуются квартиры - студии площадью до 25 кв.м. Причем новое поколение подходит к процессу выбора и покупки жилья крайне рационально и большим площадям они предпочитают транспортную доступность.
Обновлено 29 ноября в 05:53
Недвижимость
Стоимость выкупа омутнинской земли выросла в шесть раз
Согласно документу, собственники жилых, дачных, садовых домов, гаражей, овощных кладовок могли приобрести земельные участки за 10 процентов кадастровой стоимости.
Обновлено вчера в 02:06
Недвижимость
Владельцы недвижимости в Аргентине распродают свою собственность
Как и остальная часть рынка жилья в Аргентине, недвижимость столицы государства, Мендосы, сильно затронула недавняя девальвация.
Обновлено 29 ноября в 06:28
Недвижимость
«Дом.рф» купил жилье у созданной Аркадием Ротенбергом компании
Обновлено 29 ноября в 04:16
Недвижимость
В Новосибирске больше всего подорожали квартиры рядом с ТРЦ «Галерея»
Специалисты портала N1.RU подсчитали, как изменились цены на квартиры, расположенные в радиусе 500 м от популярных торговых центров.
Обновлено 30 ноября в 05:22
Недвижимость
Риелторы прогнозируют рост ипотечных ставок на 0,5%
До конца декабря 2018 года рост ипотечных ставок может составить 0,25-0,5%. Эксперты связывают возможное увеличение ставок по жилищным кредитам с планом повышения ключевой ставки Центральным банком РФ.
Обновлено в 07:04
Недвижимость
Госкомпания «ДОМ.РФ» повысила ставки по ипотеке
Госкомпания «Дом.РФ» (бывшее АИЖК) подняла ставки по ипотеке.
Обновлено 29 ноября в 11:03
Недвижимость
Челябинвестбанк проводит акцию по ипотеке
В случае если процедура перерегистрации не была проведена в течение 90 дней с момента выдачи кредита, надбавка составит 2 п. п. Акция действует до 20 января 2019 года.
Обновлено 30 ноября в 05:45
Недвижимость
Жилье подорожало к сезону
Стоимость аренды квартир выросла Цены на арендное жилье в Москве в ноябре выросли почти на 5%: снять однокомнатную квартиру в столице можно было в среднем за 35 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:59