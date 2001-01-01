Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.

Недвижимость Недвижимость Как концу года в Петербурге изменился спрос на новое жилье. Репортаж Около двух с половиной миллионов квадратных метров новых жилых площадей введут в эксплуатацию по итогам уходящего года.

Недвижимость Недвижимость В США стабилизировались ставки по ипотеке Ставки ипотечного кредитования в США за прошедшую неделю не изменились после сильнейшего за 4 года падения неделей ранее.

Недвижимость Недвижимость Депутаты держат на контроле темпы строительства на Камчатке Комитет по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого парламента под руководством Бориса Чуева на очередном заседании заслушал информацию о строительстве жилья и социальных объектов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в региональном Заксобрании.

Недвижимость Недвижимость Новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5% За девять месяцев 2018 года новостройки Москвы на фоне снижения предложения подорожали на 5%. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум» (участник партнерской сети CBRE), уточнив, что средняя стоимость кв. метра жилья выросла на 4,5% до 224 тыс. рублей.

Недвижимость Недвижимость Квартиру в доме рядом с Кремлем продают за более чем 1 млрд рублей Средний чек покупки недвижимости в самых близких к Кремлю зданиях превышает 292 миллиона рублей (квартиры) и 113 миллионов рублей (апартаменты).

Недвижимость Недвижимость В ЕАО стоимость частных домов упала на 2% Самые дешевые дома продаются в Кемеровской области: в среднем 1,7 млн рублей.

Недвижимость Недвижимость Поколение Y предпочитает студии с отделкой Эксперты отмечают, что особым спросом у миллениалов пользуются квартиры - студии площадью до 25 кв.м. Причем новое поколение подходит к процессу выбора и покупки жилья крайне рационально и большим площадям они предпочитают транспортную доступность.

Недвижимость Недвижимость Стоимость выкупа омутнинской земли выросла в шесть раз Согласно документу, собственники жилых, дачных, садовых домов, гаражей, овощных кладовок могли приобрести земельные участки за 10 процентов кадастровой стоимости.

Недвижимость Недвижимость Владельцы недвижимости в Аргентине распродают свою собственность Как и остальная часть рынка жилья в Аргентине, недвижимость столицы государства, Мендосы, сильно затронула недавняя девальвация.

Недвижимость Недвижимость «Дом.рф» купил жилье у созданной Аркадием Ротенбергом компании

Недвижимость Недвижимость В Новосибирске больше всего подорожали квартиры рядом с ТРЦ «Галерея» Специалисты портала N1.RU подсчитали, как изменились цены на квартиры, расположенные в радиусе 500 м от популярных торговых центров.

Недвижимость Недвижимость Риелторы прогнозируют рост ипотечных ставок на 0,5% До конца декабря 2018 года рост ипотечных ставок может составить 0,25-0,5%. Эксперты связывают возможное увеличение ставок по жилищным кредитам с планом повышения ключевой ставки Центральным банком РФ.

Недвижимость Недвижимость Госкомпания «ДОМ.РФ» повысила ставки по ипотеке Госкомпания «Дом.РФ» (бывшее АИЖК) подняла ставки по ипотеке.

Недвижимость Недвижимость Челябинвестбанк проводит акцию по ипотеке В случае если процедура перерегистрации не была проведена в течение 90 дней с момента выдачи кредита, надбавка составит 2 п. п. Акция действует до 20 января 2019 года.