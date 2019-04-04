Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»Lenta.ru 08:15

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети. В интервью The Bell он признался, что одной из важнейших причин стало постоянное психологическое давление, с которым он сталкивался, будучи управленцем торговой сети.
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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