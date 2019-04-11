Футбол
Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола РФСРИА Новости 07:56
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС), заявил глава РФС Александр Дюков. Галицкий в конце февраля на внеочередной конференции РФС был избран в состав исполкома РФС. Президентом союза был избран Дюков.
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Завершая тему детско-юношеского футбола: сегодня мы приняли решение о формировании нового состава комитета детско-юношеского футбола. Сергей Николаевич Галицкий принял предложение возглавить его. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского комитета РФС.
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