Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола РФСКубанские новости 09:38

Завершая тему детско-юношеского футбола: сегодня мы приняли решение о формировании нового состава комитета детско-юношеского футбола. Сергей Николаевич Галицкий принял предложение возглавить его. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского комитета РФС.

Если говорить о комитете детско-юношеского футбола, было предложение возглавить его Галицкому, оно было принято, - сказал Александр Дюков. Он добавил, что члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского футбола.

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