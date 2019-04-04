Общество

Сергей Галицкий рассказал о трех причинах продажи «Магнита»ВК Пресс 07:32

Напомним, что в 2018-м краснодарский бизнесмен продал акции основанной им компании «Магнит» банку ВТБ. Эту ситуацию он никак не комментировал. И вот, год спустя, Сергей Галицкий дал интервью федеральному СМИ.
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Галицкий рассказал о причинах ухода из «Магнита»

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Реальное время03:41

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

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Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
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Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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