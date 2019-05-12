Шоу-бизнес
Сергей Доренко знал о своем диагнозеНТВ 04:59
Доренко знал о своей болезни, сообщил генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Журналист Сергей Доренко знал, что у него аневризма и что его здоровью угрожает серьезная опасность, но продолжал жить полной жизнью, рассказал Владимир Мамонтов.
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Музыка
В «Зарядье» проходит конкурс детских и молодежных духовых оркестров
Формат шоу - смотр-конкурс детских и молодежных духовых оркестров - расшифровывается так: проходит он в 3-й раз, раньше участники выступали в Александровском саду Московского Кремля, а последние два года облюбовали парк "Зарядье".
Обновлено в 08:32
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте
Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала во время приседаний
Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Происшествия
Школьник сорвался с высоты в Полюстрово, спускаясь из окна по веревке
Как выяснилось, школьник пытался спуститься по веревке из окна 5-го этажа и сорвался на высоте 4-го.
Обновлено в 03:07
Происшествия
На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Иран пригрозил Штатам «ударом в голову»
Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.
Обновлено в 08:18
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Политика
Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook
Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания".
Обновлено в 03:59
Авто
Назван ТОП-5 самых доступных кабриолетов в России в мае 2019 года
Кабриолет, как и все прежние представители рейтинга в начальной комплектации комплектуется 2,0-литровым мотором отдачей до 184 л.с. Ценник начинается с 4,42 млн рублей.
Обновлено в 07:40
Общество
Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже
О произошедшем сообщила в Facebook супруга музыканта Ксения Бакнина, назвав ситуацию «открытым грабежом».
Обновлено в 08:29
Политика
Слова Порошенко о сильной украинской армии прокомментировали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова действующего президента Украины Петра Порошенко об украинской армии как самой сильной в Европе.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Имущество Экопромбанка выставлено на торги
Конкурсный управляющий ОАО АКБ "Экопромбанк" объявил торги.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Общество
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12