Шоу-бизнес

Сергей Доренко знал о своем диагнозеНТВ 04:59

Доренко знал о своей болезни, сообщил генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Журналист Сергей Доренко знал, что у него аневризма и что его здоровью угрожает серьезная опасность, но продолжал жить полной жизнью, рассказал Владимир Мамонтов.
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Мамонтов: Доренко знал о серьёзном диагнозе

News.ru04:35

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Газета.Ru06:01

Доренко знал о том, что у него аневризма аорты

Московский Комсомолец04:57

Гендиректор радиостанции «Говорит Москва»: Доренко знал о своем диагнозе

Вести.Ru04:37

Гендиректор радио «Говорит Москва»: Сергей Доренко знал о своем диагнозе

Телепрограмма07:01

Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе

ТАСС04:23

Гендиректор «Говорит Москва»: Доренко знал о своем заболевании и продолжал жить полной жизнью

РЕН ТВ04:22
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Музыка

В «Зарядье» проходит конкурс детских и молодежных духовых оркестров

Формат шоу - смотр-конкурс детских и молодежных духовых оркестров - расшифровывается так: проходит он в 3-й раз, раньше участники выступали в Александровском саду Московского Кремля, а последние два года облюбовали парк "Зарядье".
Обновлено в 08:32
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте

Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 09:03
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Транспорт

Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

Обновлено в 07:29
Происшествия

Школьник сорвался с высоты в Полюстрово, спускаясь из окна по веревке

Как выяснилось, школьник пытался спуститься по веревке из окна 5-го этажа и сорвался на высоте 4-го.
Обновлено в 03:07
Происшествия

На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Иран пригрозил Штатам «ударом в голову»

Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.
Обновлено в 08:18
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Политика

Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook

Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания".
Обновлено в 03:59
Авто

Назван ТОП-5 самых доступных кабриолетов в России в мае 2019 года

Кабриолет, как и все прежние представители рейтинга в начальной комплектации комплектуется 2,0-литровым мотором отдачей до 184 л.с. Ценник начинается с 4,42 млн рублей.
Обновлено в 07:40
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

О произошедшем сообщила в Facebook супруга музыканта Ксения Бакнина, назвав ситуацию «открытым грабежом».
Обновлено в 08:29
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в ноябре 2020 года по цене $500

Обновлено в 06:52
Политика

Слова Порошенко о сильной украинской армии прокомментировали в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова действующего президента Украины Петра Порошенко об украинской армии как самой сильной в Европе.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах

Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море

Обновлено в 09:17
Экономика

Имущество Экопромбанка выставлено на торги

Конкурсный управляющий ОАО АКБ "Экопромбанк" объявил торги.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Общество

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Обновлено в 00:07
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В ДНР сбили два украинских беспилотника

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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Владимир Константинович Мамонтов
Журналист
Советский и российский журналист, председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». Ведёт авторские колонки в Интернет-газете «Взгляд», а также в журнале «Фома», работает для газеты «Культура» и ресурса «УМ+».
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