Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аортыВести.Ru 04:18

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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Названа причина смерти Сергея Доренко

РИА Новости04:31

Названа причина смерти Сергея Доренко

Москва 2403:47

Причиной смерти Сергея Доренко стал разрыва аорты

Эхо Москвы05:00

Названа официальная причина смерти журналиста Сергея Доренко

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Агентство Москва04:22

Названа официальная причина смерти Сергея Доренко

Говорит Москва03:58
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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