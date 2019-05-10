Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аортыВести.Ru 04:18

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко

РБК03:06

Журналист С.Доренко умер от разрыва аорты

Агентство Москва04:16

Названа причина смерти Сергея Доренко

Москва 2403:47

Названа официальная причина смерти журналиста Сергея Доренко

Вечерняя Москва04:19

Названа причина смерти Сергея Доренко

РИА Новости04:31

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты. Это показало вскрытие

Эхо Москвы08:02

Названа официальная причина смерти Сергея Доренко

Говорит Москва03:58
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Политика

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В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

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Шоу-бизнес

Соловьев порвал Виторгана за 9 мая

Соловьев подкрепил свою мысль примером из традиций еврейского народа, который как известно отмечает свои победы и трагедии, произошедшие много веков тому назад, иногда тысячелетий.
Обновлено в 09:57
Общество

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Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
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Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы

Обновлено в 05:46
Культура

Скончался известный комик Фредди Старр

Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко

Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Военную авиацию бросили на тушение огня в Зауралье

Обновлено в 01:30
Происшествия

ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет

Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Политика

Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья".
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Футбол

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ

10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Общество

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже

Обновлено в 07:05
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Общество

Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»

На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
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Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус»

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Обновлено в 09:20
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По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Брухунова разбежались

Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
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Наука

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Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
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Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики

Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
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Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
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Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
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Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
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Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах

Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
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Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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