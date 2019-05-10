Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аортыВести.Ru 04:18

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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Названа официальная причина смерти журналиста Сергея Доренко

Вечерняя Москва04:19

Журналист С.Доренко умер от разрыва аорты

Агентство Москва04:16

Названа причина смерти Сергея Доренко

Москва 2403:47

Названа причина смерти Сергея Доренко

РИА Новости04:31

Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко

РБК03:06

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты. Это показало вскрытие

Эхо Москвы08:02

Названа официальная причина смерти Сергея Доренко

Говорит Москва03:58
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Происшествия

В Тамбовской области ребенка насмерть засыпало песком

Следствие возбудило уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в насыпи с песком в Котовске в Тамбовской области, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»

От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Хоккей

Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею

Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Пьяный москвич устроил драку с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 05:19
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика

Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США

В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 04:04
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Футбол

Абель Эрнандес: «Не очень доволен своей ролью в ЦСКА. Есть интерес со стороны других российских клубов»

Есть интерес со стороны других российских команд, и это мне нравится, потому что это очень хорошая лига.
Обновлено в 07:34
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Игры

State of Play показали в стриме трейлер игры Final Fantasy VII

Square Enix показали трейлер нового ремейка Final Fantasy VII на стриме State of Play.
Обновлено в 05:21
Авто

Названы самые популярные дизельные внедорожники в России

Обновлено в 01:21
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Политика

Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

Обновлено в 04:52
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко

Британское издание Daily Mail написало про «загадочную смерть» «антипутинского журналиста» в связи с гибелью Сергея Доренко.
Обновлено в 08:35
Политика

В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая

Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 05:20
Культура

Мать Бориса Корчевникова убрали с поста директора Театра Образцова

По информации СМИ, Минкульт не стал продлевать контракт с прежним директором Ириной Корчевниковой и назначил на ее место бывшего теннисиста Владимира Бакулева.
Обновлено в 06:02
Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору

Обновлено в 05:59
Политика

Коломойский заявил, что Аваков может стать премьер-министром Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский допустил возможность, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков станет премьер-министром страны.
Обновлено в 06:32
Хоккей

Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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