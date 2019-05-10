Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аортыВести.Ru 04:18

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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Названа причина смерти Сергея Доренко

РИА Новости04:31

Журналист С.Доренко умер от разрыва аорты

Агентство Москва04:16

Названа причина смерти Сергея Доренко

Москва 2403:47

Названа официальная причина смерти журналиста Сергея Доренко

Вечерняя Москва04:19

Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко

РБК03:06

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты. Это показало вскрытие

Эхо Москвы08:02

Названа официальная причина смерти Сергея Доренко

Говорит Москва03:58
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Происшествия

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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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