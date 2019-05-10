Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аортыВести.Ru 04:18
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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