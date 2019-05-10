Сергей Доренко умер от разрыва аортыВести.Ru 04:18

Хоккей Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Футбол Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».

Общество Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».

Политика На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.

Авто 42% в продажах LADA XRAY приходится на Cross-версию Чаще всего россияне выбирают автомобили в комплектации Luxe, причем в такой комплектации в первые три месяца года купили 1 642 хэтчбека в версии LADA XRAY Cross, а это 60% от всех продаж такой комплектации модели.

Происшествия В Mash опровергают использование поддельных документов Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.

Общество Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.

Происшествия В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.

Политика Гуаидо заявил, что может согласиться на военную операцию США в Венесуэле Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным главой государства, заявил, что может согласиться на военное вмешательство со стороны США.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Общество Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Футбол Валенсия — Арсенал 2:4 Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.

Транспорт Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.