Происшествия
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступКомсомольская правда вчера в 14:10
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
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Источник в медицинских кругах назвал предварительную причину смерти Доренко
Вечерняя Москвавчера в 15:26
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Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко
Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
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Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
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