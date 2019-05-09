Происшествия

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступКомсомольская правда вчера в 14:10

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: пятница, 10 мая

Интерфакс02:14

Смерть журналиста Сергея Доренко, по некоторым данным, наступила в результате естественных причин

Эхо Москвы03:01

Названа предварительная причина смерти Доренко

РИА Новостивчера в 15:03

Источник в медицинских кругах назвал предварительную причину смерти Доренко

Вечерняя Москвавчера в 15:26

СМИ сообщили о смерти Доренко от естественных причин

РБКвчера в 14:38

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Комсомольская правдавчера в 14:10

Смерть Сергея Доренко: подробности

Вести.Ruвчера в 13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко

Обновлено в 10:03
Футбол

Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи

Президент "Урала" Григорий Иванов после ничьей 2:2 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" поставил под сомнение профессионализм судьи Алексея Еськова, передает Sport24.
Обновлено в 09:00
Наука

Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек

Обновлено 08 мая в 13:42
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ

10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Общество

Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко

Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко

Обновлено в 08:10
Музыка

Получилось кино: певец Николай Басков покажет 13 мая клип «Караоке»

Обновлено в 05:12
Политика

Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран

Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика

Отели Турции могут подорожать к началу сезона

На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.
Обновлено в 03:44
Происшествия

ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет

Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Транспорт

Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов

Москва уже лидирует среди европейских городов по количеству единиц экологически чистого общественного транспорта, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Обновлено в 08:17
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

Обновлено вчера в 13:40
Транспорт

Калининградская область оказалась в морской блокаде

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 08:47
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Хоккей

Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики

Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Политика

Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус»

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с планами комплексного развития образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 09:20
Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:55
Здоровье

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
ещё по теме
Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное