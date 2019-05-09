Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТПРБК 13:56

Гибель ведущего в своем телеграм-канале подтвердил и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
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В Москве погиб журналист Сергей Доренко

Rambler News Service13:41

«Погиб как жил»: Собянин о смерти Доренко

Газета.Ru14:05

Погиб журналист Сергей Доренко

Ведомости13:48

С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко

Агентство Москва13:42

На крутом вираже: жизнь и смерть Сергея Доренко

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Сергей Доренко погиб после ДТП

РИА Новости13:27

Собянин сообщил о чувстве «безвозвратной потери» после смерти Доренко

РБК14:00
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

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Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
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Общество

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
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Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

Обновлено в 17:38
Футбол

Луис Суарес перенесет операцию на колене

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Унай Эмери в Лиге Европы: 2014 - финал и 2015 - финал и 2016 - финал и 2019 - финал и ❓# ЛигаЭмери pic.twitter.com / h0YUrkJMC6 UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 9 мая 2019 г.
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Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
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Происшествия

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Обновлено в 07:28
Происшествия

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина приняла участие в параде Победы в Москве

В подписи к фотографии Гагарина поздравила всех с Днем Победы, а также поблагодарила всех «за мир и за наше настоящее».
Обновлено в 16:26
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Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
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Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
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Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено в 18:25
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В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
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Названа причина смерти Сергея Доренко

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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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