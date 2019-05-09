Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТПРБК 13:56
Гибель ведущего в своем телеграм-канале подтвердил и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 16:34
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Футбол
Луис Суарес перенесет операцию на колене
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Футбол
Эмери четвертый раз вышел в финал Лиги Европы
Унай Эмери в Лиге Европы: 2014 - финал и 2015 - финал и 2016 - финал и 2019 - финал и ❓# ЛигаЭмери pic.twitter.com / h0YUrkJMC6 UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 9 мая 2019 г.
Обновлено в 16:58
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника
Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес
Полина Гагарина приняла участие в параде Победы в Москве
В подписи к фотографии Гагарина поздравила всех с Днем Победы, а также поблагодарила всех «за мир и за наше настоящее».
Обновлено в 16:26
Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Политика
Зеленский призвал украинцев быть благодарными ветеранам
Обновлено в 04:37
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США
«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено в 18:25
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 15:38
Политика
Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США
В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Верхняя Пышма готовится к параду музейной техники по случаю Дня Победы
Увидеть уникальную музейную технику смогут не только жители Верхней Пышмы. Все желающие могут смотреть прямую трансляцию парада на YouTube.
Обновлено в 04:34
Политика
Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено в 10:59
Политика
США арестовали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций
США арестовали северокорейское судно Wise Honest, экипаж которого подозревают в нарушении санкций против Пхеньяна.
Обновлено в 15:55