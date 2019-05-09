Сергей Доренко погиб в Москве после ДТПРБК 13:56

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже». Собеседник агентства «Интерфакс» сообщил, что смерть Доренко наступила в результате естественных причин.

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Футбол «Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Общество «Вопрос выгоды»: чем отличается дача от дома в деревне Со словом «дача» у большинства современных гаражан, как правило, связан один образ — щитовой домик в садовом обществе, где можно отдохнуть летними выходными.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

Общество Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.

Здоровье Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга Специалисты озвучили симптомы, которые одни из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.

Авто Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.

Культура Мединский не следит за ситуацией вокруг шоу «Голос. Дети» Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.

Происшествия В США военный трагически погиб во время учений На территории Южной Калифорнии во время учений военнослужащих США произошел инцидент: там перевернулся военный автомобиль.

Происшествия Футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам Братьев Кокориных суд приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев общего режима.

Кино Завернуться в обертку Победы — BadComedian выложил обзор на фильм «Т-34» Напомним, Баженов на своем канале BadComedian подвергает жесткой критике современные отечественные фильмы, обращая внимание зрителя на отсутствие логики сюжета и откровенные киноляпы.

Армия и оружие Экстренное закрытое заседание СБ ООН по Ливии пройдет 10 мая Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 мая, внеочередное закрытое заседание по ситуации в Ливии.

Космос Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Гаджеты Выбираем недорогой китайский смартфон с аккумулятором на 4000 мАч: 5 лучших моделей Особенностью модели является накопитель на 32 Гбайт – у смартфонов 2019 года (Meizu M6 Note к их числу не относится) ценой до 10 тысяч рублей обычно всего 16 Гбайт.

Шоу-бизнес Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.

Армия и оружие На Красной площади начался праздничный парад в честь Дня Победы В Москве на Красной площади начался торжественный парад, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Воздушная часть парада Победы отменена Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.