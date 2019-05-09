Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТПРБК вчера в 13:56
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже». Собеседник агентства «Интерфакс» сообщил, что смерть Доренко наступила в результате естественных причин.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 06:53
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года
Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу», сообщает Spiegel.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Шоу-бизнес
Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца
Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Вагнера назначили главным тренером «Шальке»
В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ.
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье
Министр Ратманов отправил в отставку главного врача еще одной больницы
Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Музыка
В преддверии «Евровидения» Лазарев посетил святые места Иерусалима
Российский певец Сергей Лазарев, который совсем скоро представит Россию на конкурсе "Евровидение — 2019", побывал в главных святых местах Иерусалима.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
В Китае заявили, что примут ответные меры на пошлины со стороны США
Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 00:32
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские спасли людей из утонувшего автомобиля
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён героический поступок полицейских их Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 23:43
Путешествия
В 2019 году большинство туристов Бурятии «бюджетно» отдохнут на Байкале
Дорогая цена "Победы" В Бурятии начало полетной программы третьей авиакомпании Smartavia по маршруту Улан-Удэ - Москва совершенно не отразилось на стоимости авиабилетов.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Разведенные Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе проводят время
Актеры Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков расстались еще шесть лет назад, но пара сумела сохранить теплые отношения во благо общей дочери Марии.
Обновлено в 00:57
Политика
Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»
Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Космос
К новому году заработает система радиолокационных спутников
Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Губернатор Пермского края за 2018 год заработал 7,5 млн рублей
Губернатор Максим Решетников в 2018 году заработал 7,5 млн рублей. Это почти на миллион меньше его дохода за позапрошлый год.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено вчера в 11:13
Хоккей
Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
В пятницу четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая и пройдет в Братиславе и Кошице.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00