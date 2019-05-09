Сергей Доренко погиб в Москве после ДТПРБК вчера в 13:56

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже». Собеседник агентства «Интерфакс» сообщил, что смерть Доренко наступила в результате естественных причин.

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Общество В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.

Происшествия Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу», сообщает Spiegel.

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.

Шоу-бизнес Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.

Происшествия Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.

Футбол Вагнера назначили главным тренером «Шальке» В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ.

Здоровье Министр Ратманов отправил в отставку главного врача еще одной больницы Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Музыка В преддверии «Евровидения» Лазарев посетил святые места Иерусалима Российский певец Сергей Лазарев, который совсем скоро представит Россию на конкурсе "Евровидение — 2019", побывал в главных святых местах Иерусалима.

Политика В Китае заявили, что примут ответные меры на пошлины со стороны США Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры.

Хоккей Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".

Происшествия На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.

Происшествия В Екатеринбурге полицейские спасли людей из утонувшего автомобиля В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён героический поступок полицейских их Екатеринбурга.

Путешествия В 2019 году большинство туристов Бурятии «бюджетно» отдохнут на Байкале Дорогая цена "Победы" В Бурятии начало полетной программы третьей авиакомпании Smartavia по маршруту Улан-Удэ - Москва совершенно не отразилось на стоимости авиабилетов.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Экономика Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.

Шоу-бизнес Разведенные Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе проводят время Актеры Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков расстались еще шесть лет назад, но пара сумела сохранить теплые отношения во благо общей дочери Марии.

Политика Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2» Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Космос К новому году заработает система радиолокационных спутников Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».

Общество Губернатор Пермского края за 2018 год заработал 7,5 млн рублей Губернатор Максим Решетников в 2018 году заработал 7,5 млн рублей. Это почти на миллион меньше его дохода за позапрошлый год.

Происшествия В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.