Экономика
Сергей Цивилев предложил комплекс мер для развития угольной отраслиКомсомольская правда - Кемерово 20:15
На встрече выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который предложил ряд мер для развития угольной отрасли. По словам Сергея Цивилева, Кузбассу нужно три вещи, чтобы быстро и эффективно развиваться дальше. Первое - долгосрочный тариф на перевозку по железной дороге.
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Сергей Цивилев предложил комплекс мер для развития угольной отрасли
Комсомольская правда - Кемерово20:15
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Обновлено в 17:34
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Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
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В эфире Fox Business президент США Дональд Трамп раскрыл секрет своих теплых отношений с главой Apple Тимом Куком.
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Экономика
Boeing планирует выпускать по 52 авиалайнера 737 в месяц c февраля
Американская авиакорпорация Boeing планирует выпускать по 52 самолета в месяц модели 737 с февраля 2020 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Французские журналисты сравнили «язык жестов» Путина и Макрона
Журналисты из Франции проанализировали «язык жестов» президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона на встрече в Марселе, отметив, что российский лидер держался куда увереннее главы принимающей встречу страны.
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