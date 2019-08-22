Экономика

Сергей Цивилев предложил комплекс мер для развития угольной отраслиКомсомольская правда - Кемерово 20:15

На встрече выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который предложил ряд мер для развития угольной отрасли. По словам Сергея Цивилева, Кузбассу нужно три вещи, чтобы быстро и эффективно развиваться дальше. Первое - долгосрочный тариф на перевозку по железной дороге.
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Сергей Цивилев предложил комплекс мер для развития угольной отрасли

Комсомольская правда - Кемерово20:15

Сергей Цивилёв рассказал о трёх вещах, необходимых Кузбассу для развития

Газета Кемерова11:03

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Интерфакс - Россия08:18

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РИА Новости07:47
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