Футбол

Сергей Булатов возглавил «Факел»Sports.ru 07:49

У «Факела» появился новый главный тренер. Им стал Сергей Булатов, на этом посту он сменил Сергея Пывина. Сегодня его представили команде.
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Раскачали лодку. В «Факеле» сменился главный тренер

Вести Воронеж06:16

«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

Sportbox.RU06:28

«Факел» подтвердил назначение С. Булатова на пост главного тренера

Чемпионат07:03

«Факел» назначил Булатова главным тренером команды

Спорт-Экспресс07:14

«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

Матч ТВ06:28

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Булатов

РИА Воронеж06:45

Главным тренером воронежского «Факела» назначен Сергей Булатов

Обозреватель Врнвчера в 17:29
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

"Панель арбитров пришла к выводу, что, на основании фактических обстоятельств этого спора, как они представлены сторонами, Россия выполнила требования, сославшись на статью ХХІ в отношении данных мер, и, таким образом, запрет на транзит и ограничения покрываются статьей ХХІ", - отмечается в решении.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Михаил Боярский трогательно поблагодарил жену за воспитание их детей

Михаил Боярский очень благодарен за это супруге. Причем актер старался помогать Ларисе воспитывать детей.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» замучили в больнице

Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 08:40
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Футбол

Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
Обновлено в 04:38
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики

Обновлено в 06:40
Политика

В Совфеде назвали «режиссурой» иски родственников жертв MH17 к России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал иски родственников жертв MH17 к России, пересланных из ЕСПЧ правительству РФ.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Суд нашел и арестовал уродовавшую россиянок «хирурга» из Украины

Обновлено в 10:02
Гаджеты

Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси

Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Футбол

Со стадиона в Грозном после жалобы Сербии убрали флаг Косово

На флаг Косово пожаловался посол Сербии в России после матча "Ахмата" со "Спартаком" в конце марта.
Обновлено в 10:00
Спорт

Тихонов: С Драчевым общаются только из-за его высокого поста

Тихонов отметил, что с Драчевым общаются только из-за того, что он занимает высоки пост, возглавляя СБР, Напомним, что Драчев был избран на пост президента СБР в мае 2018 года.
Обновлено в 09:43
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Зеленский показал результаты анализа на наркотики

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Общество

Беглов поручил решить проблему с грязной водой в ЖК «ЗимаЛето»

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов выслушал проблемы жителей в ходе объезда Красногвардейского района 5 апреля.
Обновлено в 07:52
Единоборства

Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса

10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол

Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

Обновлено в 06:54
Технологии

Исследование: более 70% россиян старше 55 лет пользуются интернетом ежедневно

Более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются интернетом.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей

Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Политика

Ушаков подаст в суд из-за решения о его отставке с поста мэра Риги

В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс в день 50-летия пожелала всем счастья

Актриса Эвелина Бледанс поздравила саму себя с 50-летним юбилеем и пожелала - уже своим поклонникам - быть счастливыми.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Общество

Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу

Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Футбол

«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»

Обновлено в 08:19
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Сергей Александрович Булатов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер.
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