Футбол
Сергей Булатов возглавил «Факел»Sports.ru 07:49
У «Факела» появился новый главный тренер. Им стал Сергей Булатов, на этом посту он сменил Сергея Пывина. Сегодня его представили команде.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
"Панель арбитров пришла к выводу, что, на основании фактических обстоятельств этого спора, как они представлены сторонами, Россия выполнила требования, сославшись на статью ХХІ в отношении данных мер, и, таким образом, запрет на транзит и ограничения покрываются статьей ХХІ", - отмечается в решении.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Михаил Боярский трогательно поблагодарил жену за воспитание их детей
Михаил Боярский очень благодарен за это супруге. Причем актер старался помогать Ларисе воспитывать детей.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» замучили в больнице
Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 08:40
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
Обновлено в 04:38
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В Совфеде назвали «режиссурой» иски родственников жертв MH17 к России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал иски родственников жертв MH17 к России, пересланных из ЕСПЧ правительству РФ.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси
Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Футбол
Со стадиона в Грозном после жалобы Сербии убрали флаг Косово
На флаг Косово пожаловался посол Сербии в России после матча "Ахмата" со "Спартаком" в конце марта.
Обновлено в 10:00
Спорт
Тихонов: С Драчевым общаются только из-за его высокого поста
Тихонов отметил, что с Драчевым общаются только из-за того, что он занимает высоки пост, возглавляя СБР, Напомним, что Драчев был избран на пост президента СБР в мае 2018 года.
Обновлено в 09:43
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зеленский показал результаты анализа на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Общество
Беглов поручил решить проблему с грязной водой в ЖК «ЗимаЛето»
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов выслушал проблемы жителей в ходе объезда Красногвардейского района 5 апреля.
Обновлено в 07:52
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Технологии
Исследование: более 70% россиян старше 55 лет пользуются интернетом ежедневно
Более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются интернетом.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей
Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Политика
Ушаков подаст в суд из-за решения о его отставке с поста мэра Риги
В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс в день 50-летия пожелала всем счастья
Актриса Эвелина Бледанс поздравила саму себя с 50-летним юбилеем и пожелала - уже своим поклонникам - быть счастливыми.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Общество
Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»
Обновлено в 08:19