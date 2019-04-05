Футбол
Сергей Булатов возглавил «Факел»Sports.ru 07:49
У «Факела» появился новый главный тренер. Им стал Сергей Булатов, на этом посту он сменил Сергея Пывина. Сегодня его представили команде.
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Космос
«Подай-принеси»: NASA запустит на МКС роботов-помощников в апреле
Первых роботов-помощников NASA запустит на МКС уже в апреле.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленского обвинили в подмене результатов анализов
Шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Жасмин рассказала о свиданиях с осужденным мужем
Певица Жасмин рассказала о том, как проходят ее встречи с мужем - молдавским политиком и предпринимателем Иланом Шором.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Политика
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В бундестаге призывают распустить НАТО
Депутат германского бундестага Александр Ной выступил с заявлением о том, что НАТО необходимо распустить, передает Газета.ру со ссылкой на Die Freiheitsliebe.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью
Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
Обновлено в 10:53
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Экономика
Минтруд намерен сократить число бедных россиян в два раза
Минтруд РФ намерен в текущем году сократить число живущих за чертой бедности россиян до 15,3 миллионов человек.
Обновлено в 02:53
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке ЗРК С-400 у России закрыта.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Политика
Трамп предложил «оштрафовать» Мексику на $500 млрд за наркотрафик
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает идею ввести экономический штраф для Мексики на $500 млрд за наркотрафик в Соединенные Штаты.
Обновлено в 11:28
Политика
Волкер заявил, что Россия «влияет» на Украину с помощью RT и Sputnik
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в эфире PBSNews, что Россия использует RT и Sputnik для влияния на ситуацию на Украине.
Обновлено в 10:23
Футбол
Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии
Обновлено в 08:38
Общество
Названы самые популярные имена новорожденных в России
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Обновлено в 08:31
Политика
Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского
Обновлено в 10:01
Политика
Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов
Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Гаджеты
Microsoft поведала о новых возможностях Game Bar на Windows 10
Вместе с анонсом Windows 10 May 2019 Update компания Microsoft представила обновлённый Game Bar — оверлей операционной системы, который предназначен специально для игр.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей
Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07