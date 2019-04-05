Футбол
Сергей Булатов официально возглавил воронежский «Факел»TV Губерния 06:16
Официальный сайт футбольного клуба «Факел» сообщил о том, что сегодня перед очередной тренировкой на базе в Тенистом генеральный директор Виталий Середин представит команде нового главного тренера - Сергея Булатова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Баскетбол
«Зелена-Гура» в гостях разгромила «Парму»
Встреча в Перми закончилась со счетом 92:72 в пользу гостей.
Обновлено в 12:21
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Виллем II» расторг контракт с Езбилисом за отказ выйти на замену
"Виллем II" расторг контракт с бывшим полузащитником "Спартака" Арасом Езбилисом, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 09:18
Наука
Иммунные клетки помогают раковой опухоли избежать защитных сил организма
Материалы и методы исследования Виньяли и соавторы сосредоточились на группе иммунных клеток, называемых регуляторными Т-клетками (Tregs), которые помогают поддерживать тонкий баланс в иммунной системе.
Обновлено 03 апреля в 11:38
Экономика
Илон Маск потерял более 1 млрд за две минуты
Владелец SpaceX и основатель производителя автомобилей электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 млрд долларов.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Два китайца обманули Apple на миллион долларов
Согласно расследованию ФБР, проживающие в Орегоне китайцы Яньянь Чжоу и Цюянь Цзян выудили у Apple около миллиона долларов с помощью мошеннической схемы.
Обновлено в 06:22
Политика
В Венесуэле снова ждут российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».
Обновлено в 03:50
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы крови на предмет содержания алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 07:38
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном
Обновлено в 12:01
Здоровье
Прокуратура нашла нарушения в работе Минздрава Архангельской области
В 2018 году в медицинских учреждениях Архангельской области прокуратура выявила «крайне недостаточное обеспечение лекарствами», в том числе и детей-инвалидов.
Обновлено в 04:46
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено в 11:37
Культура
Ямал получит от федерации 5,6 млн рублей на виртуальный концертный зал
Самую большую сумму от федерации получит Саратовская область: 24,3 млн рублей.
Обновлено в 09:23
Общество
Бастрыкин поручил разобраться с застройкой у Пулковской обсерватории
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за ситуации с застройкой рядом с Пулковской обсерваторией в Петербурге.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Экономика
Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров
Авторский совет Российского авторского общества (РАО) решил снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщила организация.
Обновлено в 11:58
Политика
Европарламент принял новую газовую директиву ЕС
Европарламент в четверг, 4 апреля, принял обновленную директиву о правилах газового рынка ЕС для иностранных трубопроводов, в том числе "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 07:08
Недвижимость
Семьям с детьми продлили льготную ипотеку на весь срок
«Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас», — отмечает издание.
Обновлено в 03:34
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Политика
За что отправили в отставку рижского мэра Ушакова
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07