Футбол

Сергей Бреев: «Сказалось исполнительское мастерство игроков „Зенита“»Матч ТВ вчера в 10:16

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Ну и потом сказалось исполнительское мастерство игроков «Зенита».
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Сергей Бреев: «Прижались к воротам, пропустили. А потом сказалось исполнительское мастерство „Зенита“»

Спорт-Экспрессвчера в 10:20

Сергей Бреев: «Сказалось исполнительское мастерство игроков „Зенита“»

Матч ТВвчера в 10:16

Сергей Бреев: «Сказалось исполнительское мастерство игроков „Зенита“»

Sportbox.RUвчера в 10:16
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