Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо!

Актер Сергей Безруков снова стал отцом: в семье артиста и его жены, режиссера и сценариста Анны Матисон, родился сын.

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