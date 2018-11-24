Шоу-бизнес

Сергей Безруков снова стал отцом
Газета.Ru
11:01

Актер Сергей Безруков снова стал отцом: в семье артиста и его жены, режиссера и сценариста Анны Матисон, родился сын.
Газета.Ru11:01
Сергей Безруков
Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо!
— Сергей Безруков, российский актёрЭкономика сегодня 04:21

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Сергей Безруков
Российский актёр
Российский актёр драматического театра и кино, театральный режиссёр, продюсер, сценарист. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, солист и основатель рок-группы «Крестный папа».
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