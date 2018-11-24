Шоу-бизнес
Сергей Безруков снова стал отцом
Сергей Безруков снова стал отцомГазета.Ru11:01
Актер Сергей Безруков снова стал отцом: в семье артиста и его жены, режиссера и сценариста Анны Матисон, родился сын.
Газета.Ru11:01
Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо!
— Сергей Безруков, российский актёрЭкономика сегодня 04:21
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