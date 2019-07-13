Теннис

Серена Уильямс проиграла Симоне Халеп в финале УимблдонаГазета.Ru 10:06

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона.
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Симона Халеп — о победе над Сереной в финале Уимблдона: «Это был величайший матч в моей жизни»

Матч ТВ16:52

Халеп — о победе на Уимблдоне: в Румынии нет даже травяного корта

Чемпионат15:30

Халеп о том, когда впервые поверила, что может выиграть «Уимблдон»: «Сегодня»

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Серена Уильямс сравнила себя с «испуганным зверем» после финала Уимблдона

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Серена Уильямс: Халеп играла как сумасшедшая, остается только снять шляпу

Советский спорт11:02

СуперСимо! Халеп уничтожила Серену в финале Уимблдона

Спорт-Экспресс11:15

Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона. Матч длился меньше часа

Sport24.ru11:10
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Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

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«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
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Политика

Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.
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Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

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Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Обновлено в 14:19
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Жена Овечкина опубликовала фото пары на яхте во время отпуска в Италии

Хоккеист с супругой проводят отпуск в Италии. Шубская опубликовала снимки отдыха пары на яхте.
Обновлено в 16:52
Авто

УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»

Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено в 10:03
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Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии

Бомба взорвалась на пути следования российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
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Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
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Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя

Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.
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Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Общество

Салют в честь освобождения Вильнюса от фашистов состоялся в Москве

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Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
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Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО

Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
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Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения

Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.
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Румынская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира. Победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде; финалистка трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA.
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