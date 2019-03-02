Культура
Серебряков отверг обвинения в русофобииNews.ru 20:39
Актёр Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных «антироссийских высказываний». Он признался, что считает себя «абсолютно русским человеком», а его дети — «абсолютно русские мальчишки». Об этом Серебряков поведал в программе «Белая студия» на телеканале «Культура».
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Душа болит — почему мы такие?! Ну почему мы такие?! Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки.
с чего всё началось
В ходе передачи "Белая студия" на телеканале "Культура" знаменитый актер Алексей Серебряков рассказал Дарье Златопольской о том, какой жизненный путь выбрал и кем себя считает.Вести.Ru09:17
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