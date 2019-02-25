Политика
Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войнГазета.Ru 05:49
Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости". Актер заявил, что он патриот своей страны, но у него есть своя гражданская позиция по разным вопросам.
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Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война – это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней, и чтобы ещё устраивать смертоубийство сознательное?
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 08:18, Ашберн
Армия и оружие
На Украине задержали экс-главу Генштаба
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Обновлено в 05:56
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Обновлено в 06:15
Армия и оружие
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Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Главу хабаровского отдела ФСБ избили и ограбили в центре Москвы
В центре Москвы сотрудника ФСБ избили и обокрали, передаёт 25 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Бойца Дацика выпустили на свободу в Петербурге
Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик выйдет на свободу в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройтись по улице, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 06:40
Происшествия
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Армия и оружие
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Киев объявил подозрения семи российским военным в противоправных действиях против украинских моряков, которые были задержаны после незаконного вторжения в территориальные воды России в Керченском проливе.
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Происшествия
Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца
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Обновлено в 05:50
Единоборства
Александр Емельяненко дал пощечину молодому человеку на мастер-классе
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отвесил пощечину молодому человеку на мастер-классе.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
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Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что Россия вскоре может опуститься вниз в рейтинге стран по точности предсказания погоды.
Обновлено в 06:05
Общество
Власти по ошибке поздравили блокадницу в Петербурге с 850-летием
Родственник блокадницы Анны Михайловны выложил в соцсетях фотографию открытки, которую бабушка получила из муниципалитета Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:56
Политика
Правительство РФ передало «Массандру» в собственность Крыма
Напомним, что в управделами президента России "Массандра" была передана Советом министров Крыма осенью 2014 года.
Обновлено в 08:12
Политика
Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль»
Обновлено в 08:09
Экономика
Малообеспеченные пенсионеры получат дополнительные соцвыплаты
Правительство России рассмотрит законопроект о дополнительных социальных доплатах для малообеспеченных пенсионеров сверх величины прожиточного минимума.
Обновлено в 07:47
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В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел взрыв
Обновлено в 03:46
Происшествия
Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры
Бутырский суд Москвы удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, которая просила выписать старшую девушку - Крестину - из квартиры.
Обновлено в 03:02
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Алибасов опроверг информацию об инфаркте у Федосеевой‐Шукшиной
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Политика
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ЕС продлил на один год эмбарго на поставки оружия Белоруссии, а также санкции в отношении четырех физлиц, сообщил в понедельник Совет ЕС.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве мужчина ударил пакетом директора школы
Мужчина ударил пакетом директора одного из общеобразовательных учреждений московского района Южное Бутово, он задержан, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Россия безвозмездно передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн
Россия безвозмездно передала Таджикистану очередную партию продукции военного назначения, сообщает Минобороны РФ в понедельник.
Обновлено в 07:21
Политика
Партия социалистов победила на выборах в Молдавии
Обновлено в 05:14
Финансы
Эксперты: доллар США не упадет ниже 65 рублей
Курс доллара США уже приблизился к отметке в 65 рублей. Однако перейти этот рубикон российской валюте вряд ли удастся.
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Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина
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Армия и оружие
Новейший украинский вездеход сломался в ходе военных учений
Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке в Абу-Даби, сломался на учениях ПВО.
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Политика
Евросоюз призвал избегать военного вмешательства в дела Венесуэлы
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Обновлено в 07:10
Футбол
Миллер представил «Зениту» новых руководителей
Обновлено в 07:47
Спорт
Погорилая хочет видеть на чемпионате мира Константинову
Бронзовый призер чемпионата мира–2016 по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала, кого стоит включить в заявку на чемпионат мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика
Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию
Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:59