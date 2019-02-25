Политика
Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войнГазета.Ru 05:49
Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости". Актер заявил, что он патриот своей страны, но у него есть своя гражданская позиция по разным вопросам.
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Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война – это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней, и чтобы ещё устраивать смертоубийство сознательное?
с чего всё началось
Актер Алексей Серебряков прокомментировал свое высказывание о том, что Россия "разжигает конфликты".РИА Новости06:05
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Общество
Умер один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко
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Происшествия
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Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Эсминец США вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Политика
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Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.
Обновлено в 06:15
Экономика
Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, который даст возможность неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям поверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:28
Происшествия
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Происшествия
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В Москве напали на директора школы в ходе встречи с воспитателем детского сада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Политика
Шнуров написал стихотворение о конфликте с Милоновым
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте с депутатом Виталием Милоновым после того, как адвокат музыканта подал жалобу на поведение парламентария в комиссию Госдумы по этике.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел взрыв
Обновлено в 03:46
Экономика
Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль»
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп назвал расистской критику режиссера Спайка Ли в свой адрес
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова темнокожего режиссера Спайка Ли на церемонии вручения «Оскара» и заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем любой другой президент США.
Обновлено в 08:28
Политика
Порошенко рассказал о планах после окончания президентства
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с объединением.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Побывавший в унитазе школьник начал терроризировать жителей
Пятиклассник, которого ранее окунули в унитаз родители одноклассников за то, что он избивал их детей, начал терроризировать жителей.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
СБУ возбудила новые дела из-за инцидента в Керченском проливе
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:51
Финансы
Российские банки в январе увеличили прибыль в 3,7 раза
Прибыль банковского сектора РФ в январе 2019 года составила 264 млрд рублей, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее, говорится в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 09:20
Музыка
Maruv заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которую зрители выбрали представителем Украины на "Евровидении-2019", заявила, что ее заставляют отказаться от конкурса.
Обновлено в 01:25
Экономика
Компания Yves Rocher заявила об уходе с британского рынка из-за Brexit
Французская косметическая компания Yves Rocher объявила о прекращении продаж на территории Великобритании.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО за $9 млн
Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на $9 млн на безвозмездной основе.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Риге осквернили памятник Пушкину
Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта при поддержке "Дома Москвы" и пушкинского общества Латвии.
Обновлено в 08:55
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
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Сотрудница РАМТ погибла при монтировке декораций
Заведующая художественно-постановочной частью Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Ольга Школьникова погибла в результате несчастного случая при монтировке декораций.
Обновлено в 03:09
Политика
Два зампреда правления покинут «Газпром»
«Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 07:14
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Общество
На Южном Урале ветерану ВОВ отказали в выплате денежного пособия
87-летний житель Миасса обладает статусом участника Великой Отечественной войны и имеет право на соответствующие льготы.
Обновлено в 07:16
Происшествия
СМИ узнали детали пребывания в Болгарии «агента ГРУ» из дела Скрипалей
Россиянин, въехавший в Болгарию под псевдонимом Сергей Федотов в 2015 году снял номер в отеле «Орбита», где находился офис болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, пишет «24 часа» со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Юрий Белойван хочет растянуть возврат налогов на три года
Юрий Белойван хочет растянуть возврат налогов на три года В Басманный райсуд передано уголовное дело собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» и держателя одноименного товарного знака Юрия Белойвана.
Обновлено в 08:23
Политика
Додон назвал условие проведения досрочных выборов в парламент Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов в стране при невозможности партий договориться о создании коалиции.
Обновлено в 09:01
Общество
Депутаты Петербурга поздравили блокадницу с 850-летием
В послании муниципальные депутаты поздравили горожанку с 850-летием и пожелали ей долголетия.
Обновлено в 06:50