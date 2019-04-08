Серебренникова отпустили из-под домашнего арестаРИА Новости 08:49

Сейчас отмечать. Сразу, скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции.

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно решению суда, Серебренникову запрещен выезд за границу. Такое же решение суд вынес в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.

Транспорт ГИБДД планирует ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД В Госдуме рассматривают ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд нарушений правил дорожного движения, сообщил замглавы Госавтоинспекции Александр Быков в эфире радиостанции "Милицейская волна".

Происшествия Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.

Спорт Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.

Политика Министр внутренней безопасности США подала в отставку Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен подала в отставку.

Кино Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.

Музыка YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".

Происшествия Врача-вампира из Челябинска отправят на принудительное лечение «В рамках уголовного дела в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, после чего помещен в психиатрический стационар», - сообщают в СК России по Челябинской области.

Происшествия Власти помогут семье петербурженки, погибший при аварии на теплосети Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.

Политика Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

Энергетика Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.

Футбол Жена Мамаева: «Краснодар» не имеет права разорвать контракт с мужем Алана Мамаева, жена арестованного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что клуб не может расторгнуть соглашение с футболистом, передает "Комсомольская правда".

Общество В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Происшествия В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.

Происшествия Бывший полпред Ишаев возместил предполагаемый ущерб от аферы Бывший полпред президента на Дальнем Востоке, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5,7 миллиона рублей, сообщил в понедельник журналистам его адвокат Павел Зайцев.

Шоу-бизнес Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Происшествия Четверо молодых людей погибли от отравления угарным газом на Кубани На Кубани в Апшеронске четыре человека погибли от отравления угарным газом.

Политика Киевский священник пообещал адские муки голосующим за Зеленского Протоиерей «Украинской православной церкви Киевского патриархата», начальник Владимирского собора Петр Зинич заявил, что все, кто проголосуют за шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов «будут гореть в аду».

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.