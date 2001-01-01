Культура

Серебренникова и Сенцова вспомнили на вручении премии «Ника»News.ru вчера в 15:46

Елена Коренева, получая премию «Ника» за роль второго плана в картине «Ван Гоги» Сергея Ливнёва, высказалась в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии» и украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России на 20 лет за терроризм.
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Серебренникова и Сенцова вспомнили на вручении премии «Ника»

News.ruвчера в 15:46

Назвали лауреатов премии «Лучший актер» и «Лучшая актриса» премии «Ника»

Интерфаксвчера в 15:26
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Политика

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 04:29
Политика

Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии

Обновлено в 01:55
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Авто

На российском рынке сегмент D впервые обошел сегмент С

Ранее эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" сообщали, что 80% российского авторынка приходится на два сегмента — SUV и B. Аналогичная ситуация сохраняется до сих пор, однако третьим впервые стал сегмент D, сметив с этой позиции более доступный C. По данным аналитиков, в феврале российские дилеры реализовали 7,3 тыс. новых автомобилей D-класса, что на 26,8% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:05
Космос

Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию

На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-27

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки

Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 04:02
Политика

Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине

Обновлено в 03:00
Финансы

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Футбол

Игорь Дивеев: «ЦСКА отлично готов к игре с „Уфой“»

Вообще все игры в чемпионате сложные, каждый соперник готовится к игре и все настроены побеждать. Думаю, мы отлично готовы к игре.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Украинские боевики произвели минометный обстрел окраин Горловки

Обновлено в 03:11
Общество

В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках

Участники акции в поддержку уволенной учительницы из Барнаула поступают правильно, заявила запред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Пострадавшая в аварии на Невском проспекте скончалась

В одной из петербургских больниц скончалась женщина, пострадавшая в результате аварии на пересечении Невского и Литейного проспектов.
Обновлено в 02:49
Футбол

Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро.
Обновлено в 03:30
Культура

Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ

Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Футбол

Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне

В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.
Обновлено в 03:16
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon

Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Политика

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов

«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06
Единоборства

Александр Емельяненко сообщил о дате и месте своего следующего боя

Обновлено в 03:16
Футбол

Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено вчера в 11:49
Автоспорт

Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации

Обновлено вчера в 20:01
Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 20:16
Авто

Разновидности присадок для двигателя машины

Обеспечивают очистку топливной системы машины от загрязнений, содержащихся в топливе.
Обновлено в 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
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