Культура
Серебренникова и Сенцова вспомнили на вручении премии «Ника»News.ru вчера в 15:46
Елена Коренева, получая премию «Ника» за роль второго плана в картине «Ван Гоги» Сергея Ливнёва, высказалась в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии» и украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России на 20 лет за терроризм.
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Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Обновлено в 01:55
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Авто
На российском рынке сегмент D впервые обошел сегмент С
Ранее эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" сообщали, что 80% российского авторынка приходится на два сегмента — SUV и B. Аналогичная ситуация сохраняется до сих пор, однако третьим впервые стал сегмент D, сметив с этой позиции более доступный C. По данным аналитиков, в феврале российские дилеры реализовали 7,3 тыс. новых автомобилей D-класса, что на 26,8% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:05
Космос
Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию
На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии
Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки
Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 04:02
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине
Обновлено в 03:00
Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Футбол
Игорь Дивеев: «ЦСКА отлично готов к игре с „Уфой“»
Вообще все игры в чемпионате сложные, каждый соперник готовится к игре и все настроены побеждать. Думаю, мы отлично готовы к игре.
Обновлено в 03:15
Общество
В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках
Участники акции в поддержку уволенной учительницы из Барнаула поступают правильно, заявила запред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Пострадавшая в аварии на Невском проспекте скончалась
В одной из петербургских больниц скончалась женщина, пострадавшая в результате аварии на пересечении Невского и Литейного проспектов.
Обновлено в 02:49
Футбол
Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»
Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро.
Обновлено в 03:30
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Футбол
Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне
В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.
Обновлено в 03:16
Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon
Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Политика
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов
«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено вчера в 11:49
Автоспорт
Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации
Обновлено вчера в 20:01
Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 20:16
Авто
Разновидности присадок для двигателя машины
Обеспечивают очистку топливной системы машины от загрязнений, содержащихся в топливе.
Обновлено в 02:28