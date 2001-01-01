Серебренникова и Сенцова вспомнили на вручении премии «Ника»News.ru вчера в 15:46

Елена Коренева, получая премию «Ника» за роль второго плана в картине «Ван Гоги» Сергея Ливнёва, высказалась в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии» и украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России на 20 лет за терроризм.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Авто На российском рынке сегмент D впервые обошел сегмент С Ранее эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" сообщали, что 80% российского авторынка приходится на два сегмента — SUV и B. Аналогичная ситуация сохраняется до сих пор, однако третьим впервые стал сегмент D, сметив с этой позиции более доступный C. По данным аналитиков, в феврале российские дилеры реализовали 7,3 тыс. новых автомобилей D-класса, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

Космос Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС.

Происшествия В Индии разбился истребитель МиГ-27 Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.

Армия и оружие Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.

Происшествия Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.

Политика Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых» 21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Финансы Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.

Футбол Игорь Дивеев: «ЦСКА отлично готов к игре с „Уфой“» Вообще все игры в чемпионате сложные, каждый соперник готовится к игре и все настроены побеждать. Думаю, мы отлично готовы к игре.

Общество В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках Участники акции в поддержку уволенной учительницы из Барнаула поступают правильно, заявила запред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью "Говорит Москва".

Происшествия Пострадавшая в аварии на Невском проспекте скончалась В одной из петербургских больниц скончалась женщина, пострадавшая в результате аварии на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Культура Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.

Футбол Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.

Политика Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.

Происшествия Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.

Политика Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Происшествия Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.

Политика Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов «СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.

Футбол Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака» Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.