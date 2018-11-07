Театры

Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»Полит.ру 17:38

Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра». Он вышел к зрителям по окончании спектакля «Мертвые души» и был встречен аплодисментами.
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Серебренников вернулся в «Гоголь-центр» и вышел на поклон с артистами

Интерфакс16:22

Серебренников вышел на сцену «Гоголь-центра» впервые после освобождения

РБК17:19

Серебренников впервые после домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

RT на русском17:12

Серебренников впервые после домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

РИА Новости17:00

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

Коммерсантъ16:42

Серебренников вышел на поклон в «Гоголь-центре»

Газета.Ru17:30

Кирилл Серебренников на сцене «Гоголь-центра». Видео

Дождь16:04
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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