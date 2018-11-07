Театры
Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»Полит.ру 17:38
Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра». Он вышел к зрителям по окончании спектакля «Мертвые души» и был встречен аплодисментами.
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Общество
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Военный эксперт объяснил интерес Индии к российским танкам Т-90МС
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