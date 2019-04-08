Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего арестаВести.Ru 05:25
Режиссер Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста. В понедельник Мосгорсуд отменил постановление, продлевающее срок домашнего ареста худрука "Гоголь-центра" до 4 июля.
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Сейчас отмечать. Сразу, скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции.
— Кирилл Серебренников, российский театральный режиссёрИнтерфакс 05:30
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