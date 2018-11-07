Театры

Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»Аргументы и Факты 18:51

Ранее режиссеру изменили меру пресечения Режиссер Кирилл Серебренников впервые поднялся на сцену "Гоголь-центра" после отмены домашнего ареста, сообщается в Instagram театра. Зрители встретили появление художественного руководителя стоя, в адрес Серебренникова звучали бурные овации.
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Серебренников вышел на поклон в «Гоголь-центре»

Газета.Ru17:30

Серебренников вышел на сцену «Гоголь-центра» впервые после освобождения

РБК17:19

Серебренников впервые после домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

РИА Новости17:00

Серебренников впервые после домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

RT на русском17:12

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

Коммерсантъ16:42

Серебренников вернулся в «Гоголь-центр» и вышел на поклон с артистами

Интерфакс16:22

Кирилл Серебренников на сцене «Гоголь-центра». Видео

Дождь16:04
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Кино

Фонд кино выбрал для финансирования 14 фильмов

Российский Фонд кино распределил 2,5 млрд рублей государственной поддержки между ведущими киностудиями.
Обновлено в 18:09
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Финансы

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Банк России может повысить уровень резервирования по ссудам компаниям с высокой долговой нагрузкой, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на Апрельской международной научной конференции ВШЭ.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Политика

Помпео: Тиранами могут быть лишь враги США

Понятие «тиран» не распространяется на лидеров стран, которые являются союзниками Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления на слушаниях в американском конгрессе.
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Здоровье

Глава европейского отделения ВОЗ Жоао Бреда: опасные трансжиры подстерегают вас не только в фастфуде, но и в домашней еде

Ключевая модель, впервые представленная в Дании, заключается в ограничении содержания промышленно производимых трансжиров: не более чем 2 грамма на 100 граммов масложирового компонента любого продукта питания.
Обновлено в 09:40
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» настроен на борьбу во втором матче с «Порту»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Порту" (2:0).
Обновлено в 17:51
Культура

Концерт Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки

В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019.
Обновлено в 08:23
Авто

Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»

Обновлено в 16:08
Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Политика

Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:29
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено в 20:47
Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро

По решению суда Навальному присуждено 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро адвокату в качестве компенсации судебных издержек.
Обновлено в 06:00
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

16 ноября прошлого года 29-летний брак Петросяна и Степаненко расторгнут. Делить имущество они продолжают по сей день.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Во Владимире задержали подозреваемого в тройном убийстве

Мужчину подозревают в убийстве трех человек – двух женщин и одного мужчины.
Обновлено в 11:08
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Технологии

Google запустил в Австралии сервис доставки дронами, опередив Amazon

В Австралии заработал сервис по доставке товаров дронами.
Обновлено в 17:42
Политика

Меркель не встретила Мэй в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 13:14
Наука

Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Учёные из США выяснили, что с неизбежными возрастными изменениями мозга помогает бороться свежий чеснок.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд

Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
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Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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