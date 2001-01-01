Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссерКоммерсантъ вчера в 15:59
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника». Премию за режиссера получил продюсер фильма Илья Стюарт. Гран-при премии получил фильм «Война Анны» Алексея Федорченко.
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Происшествия
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Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
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Футбол
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Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
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Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
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Обновлено в 05:23
Происшествия
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Обновлено в 09:06
Общество
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Происшествия
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Обновлено в 05:17
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Обновлено в 09:21
Политика
Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции
В результате столкновения сторонников разных политических групп на одном из избирательных участков в Турции на выборах в местные органы власти застрелены два человека.
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Обновлено в 06:29
Происшествия
В Новой Москве со льдины спасли ребенка
Спасатели спасли ребенка, находящегося на льдине в акватории реки Пахры в ТИНАО около поселка Михайлово-Ярцевское, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 09:20
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55
Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Происшествия
На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя
Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Facebook.
Обновлено в 09:56
Политика
В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК
Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus
Обновлено в 09:11
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Гаджеты
Флагманский смартфон Meizu 16s протестировали в Geekbench
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Гацкан награжден почетным знаком «Футбольная слава Дона»
В честь юбилея Александра Исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком "Футбольная слава Дона"! pic.twitter.com/yOffkJSWn3 – Football Club Rostov (@rostovfc) 31 марта 2019 г.
Обновлено в 04:52
Политика
Порошенко проигрывает, готовится силовой сценарий — А. Шарий
Известный медиаэксперт Анатолий Шарий, который неожиданно для многих стал серьезным фактором, мешающим переизбранию на новый срок Порошенко, опубликовал информацию от своих источников, в соответствии с которой действующий президент выбывает из предвыборной гонки, а в Киеве готовится к реализации некий силовой сценарий.
Обновлено в 08:39
Здоровье
Новгородцев призывают пройти бесплатную диспансеризацию
Администрация Великого Новгорода обращается к жителям города и предлагает пройти бесплатную диагностику своего здоровья тем, кто рожден в год, который попадает под диспансеризацию.
Обновлено в 02:16
Политика
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал ход президентских выборов на Украине и дал прогноз по кандидатам, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы пройти во второй тур.
Обновлено в 10:30
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау
Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске
Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Политика
Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера
Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена - Александра Усика.
Обновлено в 09:08