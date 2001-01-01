Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссерКоммерсантъ вчера в 15:59

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника». Премию за режиссера получил продюсер фильма Илья Стюарт. Гран-при премии получил фильм «Война Анны» Алексея Федорченко.
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Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру

ТАССвчера в 15:46

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссёром 32-й премии «Ника»

Интерфаксвчера в 15:42

Участники церемонии вручения кинопремии «Ника» выступили в поддержку Кирилла Серебреникова

Эхо Москвы08:03

Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Ника» за фильм «Лето»

Говорит Москвавчера в 15:41

Рома Зверь получил премию «Ника» за роль Майка Науменко

Взгляд.рувчера в 14:51

Серебренников получил «Нику» за лучшую режиссуру

News.ruвчера в 16:32

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Коммерсантъвчера в 15:59
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Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Обновлено в 08:46
Происшествия

Из канала Грибоедова достали тело женщины

Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Футбол

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии.
Обновлено в 08:56
Политика

Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Российский самолет сумел сесть в Будапеште только с третьей попытки

Лайнер Airbus российской авиакомпании дважды не сумел выпустить шасси при посадке в городе Будапешт в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Политика

Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

В результате столкновения сторонников разных политических групп на одном из избирательных участков в Турции на выборах в местные органы власти застрелены два человека.
Обновлено в 09:56
Спорт

Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова

Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Новой Москве со льдины спасли ребенка

Спасатели спасли ребенка, находящегося на льдине в акватории реки Пахры в ТИНАО около поселка Михайлово-Ярцевское, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 09:20
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Обновлено в 08:55
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Единоборства

Боксер Али за укус соперника может на два года остаться вне ринга

Обновлено в 09:38
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Происшествия

На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя

Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Facebook.
Обновлено в 09:56
Политика

В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus

Обновлено в 09:11
Культура

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:12
Гаджеты

Флагманский смартфон Meizu 16s протестировали в Geekbench

Обновлено вчера в 12:51
Футбол

Гацкан награжден почетным знаком «Футбольная слава Дона»

В честь юбилея Александра Исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком "Футбольная слава Дона"! pic.twitter.com/yOffkJSWn3 – Football Club Rostov (@rostovfc) 31 марта 2019 г.
Обновлено в 04:52
Политика

Порошенко проигрывает, готовится силовой сценарий — А. Шарий

Известный медиаэксперт Анатолий Шарий, который неожиданно для многих стал серьезным фактором, мешающим переизбранию на новый срок Порошенко, опубликовал информацию от своих источников, в соответствии с которой действующий президент выбывает из предвыборной гонки, а в Киеве готовится к реализации некий силовой сценарий.
Обновлено в 08:39
Здоровье

Новгородцев призывают пройти бесплатную диспансеризацию

Администрация Великого Новгорода обращается к жителям города и предлагает пройти бесплатную диагностику своего здоровья тем, кто рожден в год, который попадает под диспансеризацию.
Обновлено в 02:16
Политика

Соловьев объяснил, почему стоит ожидать победы Порошенко

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал ход президентских выборов на Украине и дал прогноз по кандидатам, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы пройти во второй тур.
Обновлено в 10:30
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау

Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске

Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Политика

Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера

Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена - Александра Усика.
Обновлено в 09:08
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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