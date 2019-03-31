Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссерКоммерсантъ 15:59
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника». Премию за режиссера получил продюсер фильма Илья Стюарт. Гран-при премии получил фильм «Война Анны» Алексея Федорченко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Политика
Украинцы просят Порошенко ввести грамматические санкции против России
Жители Украины попросили президента Петра Порошенко ввести в отношении России грамматические санкции.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено 28 марта в 14:35
Происшествия
Названа причина пожара в московском спорткомплексе «Олимпийский»
Пожар в здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве начался из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет мамой в третий раз
О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю Натальи Трифановой, ведомство проведет проверку по факту гибели спортсмена и обстоятельств аварии.
Обновлено в 15:45
Гаджеты
Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Авто
Первый премиальный кроссовер Genesis GV80 показали на рендерах
В планах марки выпустить два новых кроссовера, один из которых был представлен в качестве концерта Genesis GV80 Fuel Cell еще в 2017 году.
Обновлено в 13:13
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Автоспорт
Себастьян Феттель избежал штрафа
Обновлено в 15:08
Политика
Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
Обновлено вчера в 16:34
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз
«Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.
Обновлено в 07:23
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте
В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.
Обновлено в 17:25
Общество
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам
Обновлено в 07:20
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
В Петербурге на нацпроект «Образование» выделили 3,8 млрд рублей
В бюджете Петербурга на национальный проект "Образование" запланировано 3,8 миллиарда рублей.
Обновлено в 13:54
Здоровье
Названы причины частого желания ходить в туалет ночью
Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Во Франции прошла самая спокойная «желтая суббота»
Участие в нынешней "желтой субботе", как сообщили во французском МВД, по всей стране приняли 33 700 "жилетов" (на прошлой неделе их было немного больше - 40 500 человек).
Обновлено в 16:10
Хоккей
«Каролина» одержала победу над «Филадельфией»
Обновлено в 16:10
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Политика
Депутаты Госдумы подали декларации о доходах и расходах за 2018 год
Все депутаты Государственной Думы (450 человек) заявили о доходах и расходах за прошлый год, пишут РИА Новости, ссылаясь на слова главы комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.
Обновлено в 13:12
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Единоборства
Прайс досрочно победил Али, соперник его укусил
Прайс уверенно перерабатывал соперника на протяжении почти пяти раундов, хотя и сам изредка пропускал тяжёлые удары.
Обновлено в 16:53